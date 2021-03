3,14159265358979323846… je bilo včeraj v Peterlinovem paviljonu ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko (FMF) slišati neprekinjeno recitiranje. Število pi je matematična konstanta, ki predstavlja razmerje med obsegom kroga in njegovim premerom. Njegov najpogosteje uporabljeni približek je sicer 3,14, kar običajno zadostuje za računanje. A ker se število decimalk tukaj ne ustavi in ker se te ne ponavljajo, je za številne ljubitelje igre s številkami že več let izziv, kako si zapomniti čim več decimalk te konstante.

Tekmovanje v recitiranju števila pi zadnjih petnajst let tako poteka tudi v organizaciji študentskega sveta FMF. Lansko štirinajsto izvedbo tekmovanja so morali sicer zaradi prvega vala epidemije novega koronavirusa odpovedati, letos pa je ekipi dogodek ponovno uspelo izpeljati.

Na tekmovanje so se nekateri tekmovalci, med njimi so bili tudi osnovnošolci in srednješolci, pripeljali tudi z drugih koncev Slovenije, denimo s Primorske, njihovi pristopi pa so bili različni. Nekateri so sedeli, drugi stali, eni so v enakomernem taktu naštevali decimalke, medtem ko so si drugi vzeli čas, se občasno ustavili in razmislili, kako nadaljevati, ali pa si privoščili požirek vode.

Kot so povedali tekmovalci, se nekateri izziva lotijo tako, da se naučijo posamezne sklope decimalk, ki jim potem sestavljajo, drugi se opirajo na posebne tehnike pomnjenja. Ena takšnih je denimo palača spomina, s katero si je, kot je pojasnil že pred časom, pomagal tudi dramski igralec in voditelj Malih sivih celic Nik Škrlec. Odrecitiral je 3141 decimalk, kar je do leta 2019 veljalo za slovenski rekord. Takrat ga je s 3333 odrecitiranimi števkami presegel Konjičan Lev Rus.