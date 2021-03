Ni presenetljivo, da je Pogačar že ob uvodu v sezono v odlični formi. Dirkati je začel na domači dirki svojega moštva po Združenih arabskih emiratih, kjer je ekipa UAE Emirates nastopila z najmočnejšo postavo. Mladenič je moral nato le še pokazati, kako se znajde v vlogi favorita. Test je prestal z odliko in slavil že na svoji prvi dirki sezone. Večja uganka je bila Rogličeva pripravljenost: lani je imel ob koncu naporen ritem, priprave pa se niso začele po njegovih željah. Izpustiti je moral prvi skupni kamp ekipe Jumbo-Visma, saj je bil v izolaciji zaradi neposrednega stika z okuženim s koronavirusom. Toda 31-letni Zasavčan je v uvodnih etapah dirke Pariz–Nica, kjer je začel sezono, dokazal, da je v pripravljalnem obdobju trdo treniral in še napredoval, ter svojim nasprotnikom vlil nekaj strahu v kosti.

Po sedmih etapah od skupno osmih na dirki je bil Roglič absolutni vladar. Izjemno uspešno je odpeljal kronometer, na katerem je dosegel tretji čas, v vožnji navkreber pa mu ni bil nihče kos. Čeprav Jumbo-Visma, ki ji v zadnjih letih pripada naziv najboljšega moštva v karavani, v Franciji ni nastopila v najmočnejši ekipni zasedbi, je Roglič tekmece v zaključku etap premagoval tudi sam. Predvsem je bil izjemen njegov napad v četrti, ko se je do zmage odpeljal samostojno z napadom tri kilometre pred ciljem.

V šesti etapi je vsem še enkrat pokazal svoje sprinterske sposobnosti, v sedmi pa je do zmage prišel le 50 metrov pred ciljem, ko je tudi ob pomoči izjemnega napada celotnega moštva na ciljnem vzponu prehitel še zadnjega ubežnika. Po zanesljivem skupnem vodstvu je znova sledilo razočaranje na francoskih tleh, ki so mu doslej prinesla več razočaranja kot veselja. »Vsi ste me že videli kot zmagovalca, a to je kolesarstvo. Take stvari se dogajajo,« je po dveh padcih, zaradi katerih je ostal brez zmage, dejal Primož Roglič. Čeprav si je ob prvem izpahnil ramo, ki si jo je naravnal kar sam, in ob tem izgubil tudi nekaj kože, je v slogu šampiona (s sinom Levom v naročju) pogled hitro usmeril naprej: »Poškodbe na srečo niso prehude. Verjetno bom v enem tednu že povsem dobro in bom nastopil na dirki po Baskiji.«

»Situacijo smo pokvarili sami. Naredili smo nekaj napak, ob drugem padcu pa je imel Primož še tehnične težave. Prišel je čisto na rep glavnine, nato pa je elastika razpadla in ostal je brez moči,« je opisal športni direktor Nizozemcev Grischa Niermann. Dodal je: »Primož je neverjetno psihično močan, kar je pokazal že večkrat. Prepričan sem, da se je tudi tokrat nekaj naučil in bo v prihodnje še močnejši. Razočaranje je prisotno, a s prikazanim mora biti Primož zadovoljen.«

Čeprav je Roglič v Franciji doživel že nekaj uspehov, ima verjetno na tamkajšnje ceste grenke spomine. Še kako svež je lanski s Toura, ko je v predzadnji etapi na kronometru izgubil skupno zmago, ki mu jo je iztrgal Pogačar. Lani je moral zaradi padca predčasno končati tudi kriterij Dauphine, ko je prav tako prepričljivo vodil v skupnem seštevku. Tudi na leto 2017, ko na Touru še ni tekmoval za skupno uvrstitev, nima najboljših spominov. Takrat je bil v uvodnem kronometru dirke eden glavnih favoritov za zmago in bi postal prvi Slovenec z rumeno majico, vendar je v deževnem vremenu kmalu po začetku padel in upanja na etapno zmago je bilo konec. Nato je kot prvi Slovenec rumeno majico oblekel lani, a je bila to zgolj slaba tolažba ob končnem porazu.

V nasprotju z Rogličem je Pogačar z uvodom lahko v celoti zadovoljen. Po zmagi v ZAE je nastopil na klasiki Strade Bianche, kjer je bil dolgo časa v stiku z najboljšimi, na koncu je bil sedmi. Nato je 22-letnik prvič v karieri nastopil še na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Čeprav je bila konkurenca izjemno močna, je prikazal perfektno predstavo in v skupnem seštevku dirke slavil z več kot minuto prednosti. »Formo sem zadržal ves čas. Po dirki v ZAE, ki je bila prvi veliki cilj sezone, sem le počival in dirkal. Strade Bianche so bile zelo težke, a dobre. Forma je še vedno tu, a zdaj se je treba za nekaj dni spočiti in nato na novo začeti sezono z Baskijo, ki ji sledijo ardenske klasike,« je napovedal Tadej Pogačar.