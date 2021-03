Oba sta bila v ljubljanskem živalskem vrtu ambasadorja svojih vrst. »Življenjska doba živali v živalskih vrtovih je višja v primerjavi z življenjsko dobo v naravi, zato je tudi pojavljanje rakavih obolenj po vsej verjetnosti višje,« so sporočili iz živalskega vrta, kjer je v zadnjem desetletju zaradi tumorjev poginilo štiri odstotke živali. Devetletni sibirski tiger Vito je v Ljubljano, kjer si je ogrado delil s tigrico Vito, prispel leta 2013 iz živalskega vrta Sosto na Madžarskem. V ZOO Ljubljana so se nadejali, da bo par poskrbel za naraščaj, a tigra mladičev nikoli nista imela. Novembra 2020 so zaposleni v Vitovem počutju opazili spremembe in se po natančnem pregledu veterinarja odločili za operacijo. Zaradi redkega agresivnega tumorja so mu morali odstraniti ledvico in vranico, kljub prizadevanju veterinarske ekipe pa je bolezen napredovala do te mere, da so morali Vita zaradi dobrobiti evtanazirati. Tudi Stinky, ki je obvladal celo agility, je poginil zaradi raka, in sicer zaradi redke oblike raka slepega črevesa. Živel je deset let, kar je za kapibaro lepa starost.