Trajnostno poslovanje postaja naš vsakdan. Preprosto, ker nimamo druge možnosti. V prihodnosti ni več prostora za netrajnostno poslovanje, ki bi izkoriščalo planet in ljudi. Mlade generacije tega ne sprejemajo več. Politika EU (na primer Evropski zeleni dogovor) in nacionalni predpisi bodo vztrajali pri izvedbi poslovanja v to smer. Torej ni razloga, da bi razglabljali o pomembnosti in nujnosti teme. Če vzamemo trajnostni razvoj kot nujnost, dobimo številne prednosti: prinesla bo številne inovacije, novosti in zanimive poslovne predloge. Ali se to ne zdi bolj privlačno in podjetno kot ukvarjanje s poslovnimi izzivi za ustvarjanje konkurenčne vrednosti? Pravo vprašanje je le, kako to storiti.

Prvič, treba je razviti trajnostno strategijo, ki je v celoti vključena v celovito strategijo podjetja. Drugič, treba je vključiti inovacije v oblikovanje poslovnega modela in vrednostni sistem, ki podpirata bodočo vrednost podjetja. Na primer, v krožnem gospodarstvu poslovni modeli ne ustvarjajo odpadkov, ampak le vrednost! To pomeni, da ne bo več dileme med dobičkonosnostjo in blaginjo. To zahteva spremembo paradigme, saj v podjetjih in družbi obstaja veliko predpostavk, ki temeljijo na linearnih sistemih. Samo da vas spomnim: narava nima odpadkov! Na IEDC – Poslovni šoli Bled so v sodelovanju s številnimi uglednimi strokovnjaki razvili think tank za trajnostni razvoj, ki se s trajnostjo ukvarja na praktičen način: kaj trajnost pomeni za vaše podjetje, kako ustvariti pametno strategijo in kako jo uvajati in izvajati. Think tank je sklop 12 dvournih srečanj. Srečanja bodo izvedli v dveh dimenzijah: eno predstavlja popotovanje skozi učenje in drugo postati del skupnosti, ki bo omogočala osnovo za izmenjavo izkušenj s svojimi somišljeniki, strokovnjaki in ostalimi deležniki. Prvi del poti bo namenjen postavljanju podlage s trajnostnega vidika lastnega poslovanja, politike EU in najboljših poslovnih praks, v drugem pa bodo udeleženci razvili svojo trajnostno poslovno strategijo, v tretjem delu pa se bodo osredotočili na okolje in ustvarili partnerstva ter razvili tržne in komunikacijske načrte. Gre za celostni pristop k trajnostnemu poslovanju z močno vodstveno miselnostjo! Potovanju proti trajnostnemu poslovanju se lahko pridružite že aprila.