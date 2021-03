Cepitvene muke Evropske unije

Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je nedavno razlagala, kaj bo gospodarstvo v času koronakrize spet postavilo na noge. »Cepljenje, cepljenje, cepljenje,« je ponavljala. Zadostni odmerki cepiv in priprave na morebitno potrebno dolgotrajnejše cepljenje prebivalstva so postali ključni instrument za ponovni zagon gospodarstva in obliko krivulje njegovega okrevanja. Te po svetu ne bodo enake, ker so države v krizo vstopile v različnih gospodarskih okoliščinah, bile neenakomerno vpete v globalne dobavne verige in so se z različnimi odtenki prilagajale obdobju pandemije.