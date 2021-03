Knjige o Kapitanu Gatniku sodijo zadnja leta med najbolj priljubljeno branje otrok, starejših od sedem let, prav gotovo pa tudi katerega od njihovih staršev. Navsezadnje so pripovedi Dava Pilkeyja, v katere so z obilico igrivosti vtkane tudi tematike empatije, vztrajnosti in strpnosti, prevedene v skoraj 40 jezikov. Po svetu je bilo prodanih več kot 80 milijonov izvodov knjig iz te serije, samo pri nas okoli 60.000. Prve štiri knjige v barvni različici so že na policah knjigarn, še osem jih bo sledilo v naslednjih dveh letih.

Sladko maščevanje V Mladinski knjigi se zavedajo, da bi bil tovrsten uspeh nemogoč brez prevajalca Boštjana Gorenca - Pižame, ki je skupaj z dolgoletnim urednikom serije Andrejem Ilcem poskrbel, da sta besedne dovtipe z občutkom približala mladim slovenskim bralcem in aktualnemu času; nad novo barvno serijo sicer uredniško bdi Alenka Veler. »Kapitan Gatnik me na prevajalski poti spremlja že od samega začetka, ko je pred osemnajstimi leti moja tipkovnica prvič zadonela v ritmu gatograba,« prenovljen izid komentira Pižama. »Vsak nov veličasten roman o bombažnem bojevniku mi je postavil nove izzive, ko sta Grega in Klemen navihano premetala še en napis na oglasni deski ali pa sem si moral izmisliti slovensko ime za naslednjega čuknjenega zlikovca. Čeprav bi lahko kdo odmahnil z roko, da so to zgolj trapaste otroške knjige, sem ob njih prelil obilo prevajalskega švica in si nabrusil veščine, ki mi pomagajo tudi pri pisanju lastnih zgodb,« dodaja. Pilkey, ki je veljal za problematičnega otroka, se je preteklim časom »maščeval« tako, da je današnjim mulcem napisal in narisal serijo knjig, kakršne bi hotel brati tudi sam, ob tem spomni še Ilc. »Zato sploh ne pretiravam, če rečem, da sta Klemen Kočar in Grega Bradač, katerih prigode je tako iznajdljivo poslovenil Pižama, tudi za pismenost slovenske mularije v zadnjih dveh desetletjih naredila več kot vsi šolski ministri skupaj!« se nasmeje. Poleg barvnih izdaj Kapitana Gatnika so pri Mladinski knjigi izdali tudi osmi del prav tako priljubljene serije Dava Pilkeya Pasji mož. Najnovejši del nosi naslov 22 kaveljcev. Tudi za ta prevod je poskrbel Boštjan Gorenc - Pižama. Slovenski otroci so nad serijo Pasji mož tako navdušeni, da je bilo prodanih že več kot 23.000 izvodov knjig. šum