Je neumnost ozdravljiva?

Ob pojavu novih medijev in vsakovrstnih novih oddaj smo se že navadili, da nekaterih niti ne opazimo, drugih ne gledamo, da nas ne delajo brez potrebe nervoznih, tretje izpustimo, ker vemo, da bodo na koncu naši tako ali tako izgubili z visoko razliko. Je pa težko zgrešiti Normo Brščič, za mnoge nerazgledano, netelegenično in s piskajočim glasom obdarjeno ekstremno desničarsko aktivistko, za druge tragikomično nosilko najbanalnejših, navadno provladnih idej, za tretje pa vrelec šal, dovtipov in smešnih zgodbic. Norma Brščič je doslej žalila temnopolte, migrante, homoseksualce, levičarje, Balkance… Njen je recimo opis: smrdljiv negroidni buzerant, ki je bil namenjen televizijskemu voditelju Sekuju Condeju, je pa tudi avtorica redko primitivnega rasističnega stavka: »Različne rase imajo različne IQ, in če to poveš, si takoj rasist.«