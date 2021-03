Čeprav slovenski tenis ne sodi v svetovni vrh, se lahko pri nas pohvalimo, da imamo zmagovalko turnirja velike četverice. To je leta 1977 uspelo Mimi Jaušovec, ki je v finalu Rolanda Garrosa ugnala Romunko Florento Mihai s 6:2, 6:7 (5) in 6:1. Danes 64-letna Mariborčanka je še dvakrat igrala v finalu OP Francije (1978, 1983), pa v polfinalu OP Avstralije (1980) in OP ZDA (1976) ter dvakrat v četrtfinalu Wimbledona (1978, 1981), z Romunko Virginio Ruzici pa na Rolandu Garrosu slavila še v dvojicah leta 1978, v istem letu pa sta klonili v finalu Wimbledona. Mima Jaušovec danes uživa v pokoju in pomaga mladim s Fundacijo Mima.

Trenirala po šolskih telovadnicah

V otroških letih je Mima Jaušovec v Mariboru z družino stanovala blizu teniškega kluba Branik. Čeprav se je oče ukvarjal z atletiko in jo pogosto vzel na treninge, je raje sledila pet let starejšemu bratu, ki je treniral tenis. Z njim in njegovimi prijatelji je pogosto na igrišču igrala tudi nogomet, saj je imela rada šport in je bila zelo tekmovalna. Pri desetih letih je osvojila prvi turnir, in sicer državno prvenstvo Slovenije do 12 let, a takrat še ni slutila, da bi se lahko z igranjem tenisa ukvarjala profesionalno. »Do sedemnajstega leta nisem razmišljala o tem. Enostavno ni bilo tlakovane poti, po kateri bi se zgledovala in ji sledila,« pravi Mima Jaušovec. Tudi pogoji za trening v Sloveniji tedaj niso bili najboljši. »Med športi v Jugoslaviji je bil takrat tenis daleč zadaj. Teniških dvoran ni bilo. Ko sem imela 14 let, je teniški klub Branik postavil balon z enim igriščem, kar je bil čudež. Sicer pa smo trenirali po šolskih telovadnicah. Spomnim se, da so me poklicali kar v šolo, če se je kje našel kak prosti termin, in sem bila čez eno uro že tam. Če primerjam pogoje, v katerih sem trenirala, s temi danes, lahko rečem, da so bili smešni.«

Prelomnica v njeni karieri je bila zmaga na največjem teniškem turnirju na svetu za mladinke in mladince Orange Bowl v Miamiju, po kateri so ji ponudili, da ostane tam in se udeleži profesionalnih turnirjev. Vmes je nekajkrat odšla na Češko v Prago, saj je bil od tam njen tedanji trener. V odličnih pogojih je trenirala s tamkajšnjimi asinjami, kot sta bili Martina Navratilova in Hana Mandlikova, od česar je veliko odnesla. S turnirskimi nagradami pa je služila toliko, da se je lahko prijavila na naslednji turnir. Največji uspeh je prišel leta 1977 z zmago na Rolandu Garrosu, ki je ne bo pozabila nikoli.

»Leto pred tem sem osvojila turnirja v Rimu in Torontu. Imela sem občutek, da sem v samem vrhu ženskega tenisa. Takrat sva bila v Parizu sama z bratom, ki je bil moj trener. Druge so imele zraven številčne ekipe. Vsako jutro sem imela isti ritual, 14 dni pa sva z bratom na večerjo hodila v isto restavracijo. Sicer nisem vraževerna, a sva rekla, da morda pa to vseeno kaj pomeni. Z vsakim krogom sem bila bolj samozavestna, da grem lahko do konca. Najtežje je bilo v polfinalu proti Čehinji Regini Maršikovi, saj sem bila zelo nervozna. Igrali sva na centralnem igrišču in se mi nikakor ni uspelo umiriti. Izgubila sem drugi set in nato zaostajala z 0:2, a se pravočasno zbrala. Uspelo mi je priti v finale, kjer sem zaradi bolečin v kolenu igrala s pomočjo protibolečinske injekcije. Stisnila sem zobe in si rekla, da je to finale in da ni možnosti, da izgubim. Takrat sem izpolnila svoje sanje. Še danes, po skoraj 45 letih, moje ime po svetu povezujejo s to zmago,« pripoveduje Jaušovčeva, ki ima lovoriko za zmagovalko še vedno na posebnem mestu v stanovanju. »Tisti pokal za zmagovalko so hitro zamenjali z manjšim. Takrat je bil res še miniaturen, ima kakšnih 15 centimetrov. Danes zmagovalci dobijo večjega.«