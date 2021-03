Pred vrati je zadnji tekmovalni alpski smučarski vikend sezone 2020/21. Na današnji ekipni paralelni preizkušnji ter sobotnem veleslalomu in nedeljskem slalomu bo nastopilo šest slovenskih alpskih smučarjev. Štirje od njih – Meta Hrovat, Ana Bucik, Žan Kranjec in Štefan Hadalin – so se v finale svetovnega pokala v Lenzerheideju uvrstili po pričakovanjih, Andreja Slokar si je priborila nastop z odličnim drugim delom sezone, Tina Robnik pa si je kot najboljša Slovenka v tej sezoni na paralelnih preizkušnjah nastop zagotovila na ekipni tekmi.

Andreja Slokar si je v letošnjem koledarskem letu s 23. mestom v Flachauu, devetim v Jasni ter 15. in 19. v Areju priborila 23. mesto v slalomskem seštevku svetovnega pokala. Pika na i njene odlične sezone je bil nastop na svetovnem prvenstvu, kjer je s petim mestom v slalomu dosegla najboljšo slovensko uvrstitev v Cortini d’Ampezzo. Medtem ko bo lahko triindvajsetletna Ajdovka v nedeljo tekmovala neobremenjeno, precej pomembnejše preizkušnje čakajo preostalo četverico. Meta Hrovat ima v tej sezoni vzpone in padce, slednjih pa je več kot bleščečih trenutkov. Na zadnjih dveh slalomih je bila znova povsem razglašena. Žan Kranjec je pokvaril vtis zadnji vikend v Kranjski Gori, kjer je zaostal za željami in pričakovanji. Ana Bucik je v zadnjem delu sezone napredovala v obeh tehničnih disciplinah, a povsem v svetovni vrh ne sodi. Štefan Hadalin je najbolj konstanten, a daleč od vrhunske uvrstitve, ki bi mu dala samozavest, da je lahko bolj konkurenčen od odličnih nastopov na eni od dveh prog.

Slovenija na paralelni tekmi v najmočnejši postavi »Sezona mi ne gre po načrtih. Vesel sem, da imam še eno priložnost. Verjamem, da lahko na zadnjem veleslalomu sezone dosežem vrhunski rezultat, ki mi bo dal lepo spodbudo za naslednjo sezono,« pravi Žan Kranjec, ki se je za finale svetovnega pokala pripravljal v Kranjski Gori, kjer je slovenska reprezentanca ostala po 60. Pokalu Vitranc. Po koncu tekmovalne sezone bo 28-letni Vodičan nekaj dni treniral v Lenzerheideju, sledil bo nastopil na državnem prvenstvu, po njem pa se bo s Štefanom Hadalinom odpravil na testiranje opreme v Bansko. Žana Kranjca na finalu v švicarskih Alpah najprej danes čaka nastop na ekipni paralelni tekmi. Cilj vodstva slovenske reprezentance je, da na ekipni preizkušnji zgradi temelj za olimpijske igre v Pekingu, kjer bodo v tej disciplini prvič podeljevali kolajne. »Imamo dovolj kvalitete, da lahko Slovenijo popeljemo do najvišjih mest. Napovedi na ekipnih tekmah so nehvaležne. V alpskem smučanju te tekme še nimajo velike veljave. To potrjuje že dejstvo, da nobene pogodbe nimam vezane na ekipni rezultat. Zato se bolj posvečam individualnim preizkušnjam,« odgovarja Žan Kranjec.

Švicarji trpijo na domačem terenu Še trije tekmovalni dnevi ločijo Mednarodno smučarsko organizacijo (FIS) do konca alpske smučarske sezone. Od oktobrskega uvoda v Söldnu do marčevskega finala se FIS skupaj z organizatorji z rednimi testiranji na koronavirus uspešno spopada s svetovno zdravstveno krizo. Novi virus je v vsej sezoni odnesel le tekme v Wengnu. A ne zaradi kakšne napake pri organizaciji, temveč zaradi preventivnih razlogov preprečitve širjenja virusa, saj se je v bližini švicarskega prizorišča pojavil angleški sev. Wengenske preizkušnje sta nadomestila Kitzbühel in Flachau. Če se je FIS izkazal z zvrhano mero znanja in truda za obvladovanje virusa, pa je nemočen pri vremenu. Slabe razmere so v tej sezoni večkrat prestavile ali odpovedale tekme. Največja škoda nastaja prav na finalu v Lenzerheideju, kjer sta včeraj po smuku odpadla tudi oba superveleslaloma. Vidljivost na progi je bila preslaba, organizatorji pa so imeli težave tudi z odstranitvijo velike količine novozapadlega snega. Pravila FIS so takšna, da se odpadlih tekem na finalu ne nadomešča. Mali kristalni globus sta si zagotovila Švicarka Lara Gut - Behrami in Avstrijec Vincent Kriechmayr, ki imata za sabo res odlično sezono, saj sta bila v Cortini d'Ampezzo v tej disciplini tudi svetovna prvaka. Švicarji kot organizatorji finala trpijo, ker odpadle tekme najbolj škodijo njihovima glavnima upoma za veliki kristalni globus. Lara Gut - Behrami in Marco Odermatt bi se s podobnim smučanjem v obeh hitrih disciplinah, kot ga kažeta vso sezono, pred zadnjim vikendom bržčas povzpela na vodilni mesti alpskih smučarjev. V vodstvu ostajata Petra Vlhova in Alexis Pinturault, ki največ točk zbirata v tehničnih disciplinah, ki so ostale do konca sezone. Slovakinja za prvo osvojitev velikega globusa potrebuje še štiri točke, saj Lara Gut - Behrami ni konkurenčna v slalomu. Bolj negotovo je v moški konkurenci, kjer ima Pinturault 31 točk prednosti pred Odermattom, po videnem na zadnji preizkušnji v Kranjski Gori velikim veleslalomskim favoritom.

Lenzerheide v številkah Včeraj:superveleslalom za ženske: odpadel, končni vrstni red v superveleslalomu (po 6 tekmah): 1. Gut - Behrami (Švi) 525, 2. Brignone (Ita) 323, 3. Suter (Švi) 310, 4. Tippler (Avs) 272, 5. Ledecka (Češ) 236, 29. Ferk, 40. Štuhec (obe Slo) 16. svetovni pokal – skupno (po 29. od 31 tekem): 1. Vlhova (Slk) 1352, 2. Gut-Behrami 1256, 3. Gisin (Švi) 1025, 4. Shiffrin (ZDA) 915, 5. Bassino (Ita) 840, 31. Bucik 202, 33. Hrovat 192, 40. Štuhec 161, 54. Slokar 93, 65. Robnik 59, 78. Ferk 43, 95. Dvornik (vse Slo) 21. Superveleslalom za moške: odpadel, končni vrstni red v superveleslalomu (po 6 tekmah): 1. Kriechmayr (Avs) 401, 2. Odermatt (Švi) 318, 3. Mayer (Avs) 276, 4. Caviezel (Švi) 225, 5. Kilde (Nor) 172, 37. Hrobat 31, 45. Kline 15, 49. Čater (vsi Slo) 10. svetovni pokal – skupno (po 33. od 35 tekem): 1. Pinturault (Fra) 1100, 2. Odermatt 1069, 3. Meillard (Švi) 760, 4. Schwarz (Avs) 754, 5. Mayer 700, 31. Kranjec 234, 42. Hadalin 191, 65. Čater 121, 106. Kline 32, 107. Hrobat (vsi Slo) 31. Danes: ekipna tekma: ob 12. uri. Za Slovenijo bodo tekmovali Štefan Hadalin, Žan Kranjec, Tina Robnik in Andreja Slokar. Sobota:veleslalom za moške: prva proga ob 9. uri, druga ob 12. uri. Od Slovencev bo na startu Žan Kranjec. Veleslalom za ženske: prva proga ob 10.30, druga ob 13.30. Od Slovenk bosta na startu Meta Hrovat in Ana Bucik. Nedelja:slalom za ženske: prva proga ob 9. uri, druga ob 12. uri. Od Slovenk bosta na startu Ana Bucik in Andreja Slokar. Slalom za moške: prva proga ob 10.30, druga ob 13.30. Od Slovencev bo na startu Štefan Hadalin.