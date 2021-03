Skoraj mesec dni po koncu svetovnega prvenstva na Pokljuki se za biatlonsko zasedbo začenja finale svetovnega pokala. Ko je vlada v Oslu prepovedala vse mednarodne športne prireditve na Norveškem, je gostitelj zadnjih tekem letošnje zime postal Östersund, ki velja za tradicionalno biatlonsko prizorišče na Švedskem. »Jakovu Faku ustreza Östersund, kjer je bil že večkrat na stopničkah,« je slovenskega aduta za najvišja mesta izpostavil trener reprezentance Uroš Velepec.

Norveški spopad za prvo mesto

V Östersundu bosta na današnjem sprintu, jutrišnjem zasledovanju in nedeljski poslastici s skupinskim startom največ pozornosti deležna norveška asa Johannes Thingnes Boe in Sturla Holm Laegreid, ki se potegujeta za končno zmagoslavje v svetovnem pokalu. Izkušenejši Boe želi tretje leto zapored ohraniti status vodilnega biatlonca, medtem ko je Laegreid prvič v karieri tako blizu šampionski kroni. Z visokimi načrti je na evropski sever pripotovala tudi slovenska reprezentanca, ki se je izkazala na predzadnji postaji sezone. V Novem mestu na Moravskem velja izpostaviti pet uvrstitev Jakova Faka v najboljšo deseterico in četrto mesto v moški štafeti, kar velja za ekipni dosežek zadnjih sezon.

»Tudi na Češkem je bil Fak blizu stopničk. Za uvrstitev na zmagovalni oder se morajo res povezati vse stvari. Veliko je odvisno od streljanja, dnevne forme, počutja, navsezadnje tudi priprave smuči. Jakove uvrstitve kažejo, da ohranja položaj med najboljšimi biatlonci. Verjamem, da bo imel v Östersundu tri dobre dirke in bo stopnjeval formo,« je dejal Velepec. Glavnega trenerja veseli, da je Miha Dovžan obdržal pripravljenost s Pokljuke in v teku ostaja v prvi polovici karavane. V tej sezoni je naredil velik preskok in osvojil več točk kot pred tem v celotni karieri. Rok Tršan ima zadnjo priložnost, da izboljša vtis letošnje zime, medtem ko je Klemen Bauer že zaključil nastope, saj so bili napori po okužbi s koronavirusom prehudi. Namesto njega bo slovenske barve na Švedskem branil dvajsetletni Alex Cisar, ki je na mladinskem svetovnem prvenstvu osvojil srebro v posamični preizkušnji. »Nazadnje je bil na pokalu IBU že malo utrujen, v Östersund pa smo ga pripeljali predvsem zato, da bo nabiral nove izkušnje. Mnoge ekipe so na zadnjo postajo sezone pripeljale mladince in Cisar bo imel priložnost, da se pomeri tudi z vrstniki,« je razložil Uroš Velepec.