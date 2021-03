1. policijske uprave Ljubljane, Nove Gorice in Maribora, da pripravijo poročila o policijskih postopkih v zvezi s protestnimi shodi v Trbovljah, Novi Gorici in Mariboru;

2. policijo k doslednemu spoštovanju zakona o policijskih nalogah in pooblastilih;

3. vlado RS, da odpravi ustavno sporno prepoved shodov s politično vsebino v odloku o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s covidom-19;

4. policijo, da preuči možnost, da v skladu z zakonom o prekrških odpravi prekrške in ustavi odprte postopke o prekrških v zvezi s protestom dijakov v Mariboru 9. 2. 2021;

5. policijo, da preuči možnost, da v skladu z zakonom o prekrških odpravi prekrške in ustavi odprte postopke o prekrških v zvezi s protesti staršev v januarju in februarju 2021.

Vsi predlogi komisije so bili s preglasovanjem koalicijskih poslancev zavrnjeni, kar lahko, predvsem zaradi zavrnitve prvega in drugega predloga, ki govorita le o poročanju policije in njenem doslednem spoštovanju zakona o policijskih nalogah in pooblastilih, razumemo kot slepo uboganje direktiv predsednika vlade Janeza Janše, ki jih je koalicijskim strankam in poslancem zapovedal v svojem zadnjem pismu.

Kam torej plovemo v Sloveniji? Očitno v avtoritarne vode Madžarske, Rusije, Turčije in še mnogih drugih držav, ki imajo demokracijo in človekove pravice le na papirju.

Andrej Šušterič, Proseniško