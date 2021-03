V enem letu je na svetu registriranih povprečno le dobrih 30 novih molekul, še to večinoma v ZDA. V raziskave in razvoj se vloži ogromno denarja, verjetnost, da bo zdravilo uspešno prestalo vse faze in dobilo dovoljenje za uporabo, je namreč majhna. Tudi zato farmacevtska podjetja vse pogosteje združujejo poslovne moči.

Glede visokih cen zdravil želim še dodati, da okoli 65 odstotkov zdravil na recept v lekarni stane nekje od pet evrov za škatlico (85 odstotkov pa manj kot deset evrov) ali eno dobro pivo, ena škatlica pa praviloma zadostuje za cel mesec zdravljenja! Je to visoka cena za boljšo kakovost življenja in za to, da lahko živimo več deset let dlje kot pred stotimi leti? Najbrž ne! Težava je pravzaprav ta, da mnoga zdravila izginjajo, spet predvsem z manjših trgov, prav zaradi prenizkih cen, ki jih zahtevajo zdravstvene zavarovalnice, saj zdravilo za en evro preprosto ne prenese vseh fiksnih stroškov, posebnosti pri proizvodnji in regulativi ter standardov kakovosti nadzora. Finance