Pravočasna prepoznava in izolacija okuženih je eden izmed najučinkovitejših ukrepov v epidemijah. Epidemiološka služba se nam je dobesedno zrušila zaradi preobremenjenosti že na začetku drugega vala in vse se je podiralo kot domine. Epidemiologov je premalo in potrebovali bi pomoč. Poiščimo jim pomoč. Vojsko se je omenjalo, a nič več od tega.

Skupaj s kolegom Iztokom Kosom, tudi zdravnikom, sva prišla na idejo, da se začnejo usposabljati prvi posredovalci kot pomočniki epidemiološki službi. Prvi posredovalci so laiki, ki se odzovejo na pomoč ob aktivaciji dispečerskega centra za življenjsko ogrožajoča stanja. Predlagava, da se ti prvi posredovalci izobrazijo in usvojijo osnovne veščine epidemiološke službe in se usposobijo za pomoč epidemiologom pri spremljanju okužb, obveščajo osebe, ki so bile v stiku z obolelimi, in kar je še treba. Vsebino osnovnega izobraževanja naj pripravijo epidemiologi, država naj zagotovi sredstva – tudi za varne povezave za sporočanje podatkov v center, kjer se zbirajo. Tako bo spremljanje epidemiološke slike zopet učinkovito in bomo hitreje in bolj fokusirano pošiljali ljudi v samoizolacijo in karanteno.

Zamejitev bolezni je izrednega pomena. Državo pozivava, da usposobi tiste prve posredovalce, ki so pripravljeni pomagati z osnovnim sledenjem ob epidemijah. Za to delo naj prejmejo tudi primerne nagrade. Prvi posredovalci so proaktivni, zavedajo se nevarnosti novega koronavirusa, sicer pa so že lani oktobra posodobili dokument Priporočila Slovenskega reanimacijskega sveta za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja za laike in prve posredovalce, ko obstaja sum, ali je bolnik okužen s covidom-19. Njihovo društvo ima več kot 5000 članov, razporejenih po vsej državi.

Z najino pobudo sva jih že seznanila. Zdaj vsi skupaj čakamo odgovor tistih, ki bi lahko in morali narediti naslednji korak.

Dr. Zdenka Čebašek - Travnik, Kamnik