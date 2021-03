Zgodba: Šejka Rashida, ustanovitelja Dubaja, so vprašali, kakšna bo prihodnost njegove dežele. Takole je odgovoril: »Moj ded je jahal kamelo, moj oče prav tako, jaz vozim mercedesa, moj sin land roverja, vnuk bo prav tako vozil land roverja, ampak moj pravnuk bo verjetno spet jahal kamelo.« »Zakaj tako?« so bili začudeni. »Obstaja nekaj načel, ki vse določajo. Natančneje: težki časi ustvarijo močne može, močni možje ustvarijo dobre čase, dobri časi rodijo šibke može, šibki možje ustvarijo težke čase. Mnogi ne bodo razumeli, vendar blagostanje proizvaja parazite in ne bojevnikov.«

Zgodba, ki se te dni udejanja v naši deželi. Vi, ki menite, da ta vlada dela dobro in vas je po javnomnenjski raziskavi z dne 15. marca 2021 le še 28,4 odstotka, jahajte svoje kamele še naprej in prepustite preostalim 67,2 odstotka, med katerimi je veliko odličnih bojevnikov, moških in žensk, da najprej počistijo za vami vaš avgijev hlev in nato ustvarjajo dobre čase. In vzgajajo in vzgojijo dobre ljudi, predvsem take, ki se ne bodo spreminjali v parazite.

Vesna Arhar Štih, Ljubljana