Mirni protest dijakov, ki so 9. februarja na Trgu svobode v Mariboru zahtevali, da se odprejo šole, se je končal z denarnimi kaznimi. Predsednik dijaške skupnosti II. gimnazije Maribor Matic Gosak, dijak tretjega letnika, mora 20. aprila na sodišče, saj so proti njemu in še trem mladoletnim dijakom policisti podali obdolžilne predloge na pristojno okrajno sodišče. Pet polnoletnih oseb je domov dobilo plačilne naloge z globo v višini 400 evrov. O zlorabi moči in politizaciji dogodkov je v javnosti potekala vroča debata. Po vsem tem je sedaj rešitev predlog zakona, ki predvideva ustavitev vseh prekrškovnih postopkov kot tudi vračilo že plačanih glob, je v DZ povedal prvopodpisani Branislav Rajić.

Je zakon o amnestiji res potreben?

Besedilo predloga zakona so podprli in se z njim strinjali tudi pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič, ministrica za izobraževanje Simona Kustec in predsednik stranke ter gospodarski minister Zdravko Počivalšek. V povezavi s postopki policije na januarskih in februarskih protestih staršev in dijakov so sicer v stranki Levica zahtevali sklic Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti. A sklepi, med katerimi so bili priprava poročil o policijskih postopkih, poziv policiji k spoštovanju zakona o pooblastilih, poziv vladi, da odpravi prepoved shodov, ter poziv policiji, da v skladu z zakonom o prekršku zaustavi odprte postopke zoper kaznovane v protestih proti zaprtju šol, včeraj niso bili sprejeti.

»V razpravi na seji komisije je bilo jasno ugotovljeno, da prihaja do kršitev prekrškovnih postopkov s strani policije,« so v sporočilu za javnost zapisali pri Levici in komentirali: »A vse te kršitve in neustavno stanje ni prepričalo glasovalnega stroja koalicije, ki je prišel samo na glasovanje, saj ni sodeloval v razpravi. Glasovali so proti vsem predlaganim sklepom, tako je glasoval tudi poslanec Gregor Perič iz stranke SMC, ki je napovedala, da bo vložila poseben zakon o amnestiji dijakov.« Predlog torej v luči zavrnitve predlogov zbuja pomisleke. Ali gre res za edino pravno sredstvo, ki je na voljo, ali vendarle za političen prestiž oziroma lepotni popravek izjav ministrice?

Dr. Miha Šepec z mariborske pravne fakultete sicer ocenjuje, da je sprejetje posebnega zakona o amnestiji za štiri prekrške, ki še nisi niti pravnomočno zaključeni, »skrajno nenavadno«: »Velja namreč omeniti, da ima sodišče po 6.a členu ZP-1 možnost ugotoviti, da je šlo za prekršek neznatnega pomena – da je torej šlo za prekršek, ki je posebno lahek in pri katerem je škodljiva posledica neznatna. V tem primeru bo sodišče s sodbo zavrnilo predloge prekrškovnega organa,« pojasnjuje strokovnjak za prekrškovno pravo. V skrajnem primeru pa je na voljo tudi izredno pravno sredstvo, ki pride v poštev, ko je prekrškovni postopek že zaključen, pri čemer pa je res, da lahko postopek za odpravo ali spremembo odločbe po 171.b členu vloži le prekrškovni organ. »Posameznik pa lahko slednjemu to le predlaga. Tako da to seveda ni enakovredno amnestiji,« še razjasni Šepec.