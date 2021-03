V 350-članskem španskem parlamentu sta za zakon glasovala 202 poslanca, 141 jih je bilo proti, dva pa sta se glasovanja vzdržala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Danes smo postali država, ki je bolj človeška, pravična in svobodna. Zakon o evtanaziji, ki ga je zahteval večji del družbe, je končno postal resničnost,« je nekaj minut po glasovanju na Twitterju zapisal španski premier Sanchez. "Hvala vsem ljudem, ki so se neutrudno borili za priznanje pravice do dostojanstvene smrti v Španiji," je dodal.

Zakonodaja bo omogočila evtanazijo, pri kateri zdravniško osebje namenoma konča življenje nekoga, da bi se končalo njihovo trpljenje. Poleg tega pa je po novem v Španiji dovoljena še pomoč pri samomoru, kar pomeni, da bolnik sam izvede postopek.

Za pomoč pri smrti, da bi se izognili neznosnemu trpljenju, bodo lahko zaprosili ljudje z resno ali neozdravljivo boleznijo ali kroničnimi bolečinami. Oseba mora biti španski državljan ali imeti dovoljenje za bivanje v Španiji. Ko se odloči za zahtevo, mora biti pri polni zavesti. Oddati jo mora dvakrat v pisni obliki v časovnem razmiku 15 dni.

Zdravnik lahko zahtevo zavrne, če pogoji niso izpolnjeni. Odobriti jo morata še en zdravnik in tudi posebna komisija. Zdravniki imajo sicer možnost ugovora vesti, tako da jim ni treba sodelovati, če ne želijo.

Bolniki in zagovorniki evtanazije so pozdravili današnjo odločitev španskega parlamenta, ki so jo podprle leve in sredinske stranke. Med zagovorniki je tudi Ramona Maneiro, ki je svojemu prijatelju tetraplegiku Ramonu Sampderu leta 1998 pomagala pri smrti. To je eden najbolj odmevnih primerov pomoči pri smrti v Španiji, ki so ga upodobili tudi v z oskarjem nagrajenem filmu Morje v meni.

Maneirova je o današnji potrditvi zakonodaje povedala, da je to zmaga za tiste, ki jim bo to pomagalo, in za Ramona.

Novemu zakonu pa nasprotujejo desne stranke in katoliška cerkev. Poslanka skrajno desne stranke Vox Lourdes Mendez Monasterio pa je napovedala pritožbo na ustavno sodišče.

Španija je sicer četrta evropska država, ki je legalizirala evtanazijo. Pred njo so to storile Belgija, Luksemburg in Nizozemska. Podobno zakonodajo je januarja sprejel tudi portugalski parlament, a jo je portugalsko ustavno sodišče ta teden zavrnilo.