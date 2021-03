»V drugih vedno vidimo svoje lastnosti in mislim, da je enako pri nama,« je povedal v televizijski izjavi. Dodal je, da Moskva ne bi nikoli pretrgala vezi z Washingtonom, bo pa delala z ZDA na boljših pogojih za Rusijo.

Že pred tem so se iz Kremlja zvrstile kritike Bidnovih izjav glede Rusije in Putina. »Samo povem, da so to zelo slabe izjave predsednika ZDA,« je povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. »Seveda se kaj takega še ni nikoli zgodilo,« je povedal Peskov. Po njegovem je Biden s takimi izjavami pokazal, da ga ne zanima izboljšanje odnosov med državama.

Zaradi izjav je že v sredo rusko zunanje ministrstvo na pogovore v domovino poklicalo ruskega veleposlanika v ZDA Anatolija Antonova. Pri veleposlaništvu so posvarili, da so dvostranski odnosi tik pred propadom.

Biden je v pogovoru za ameriško televizijo ABC dejal, da bo Putin »plačal ceno« za to, da je poskušal spodkopati njegovo kandidaturo na lanskih predsedniških volitvah, in dodal še: »Boste kmalu videli.« Na vprašanje, ali meni, da je Putin, na katerega letijo očitki, da je neusmiljen do svojih nasprotnikov, morilec, je odgovoril z »da.«

Biden je sicer odgovarjal na vprašanje glede v torek objavljenega nacionalnega obveščevalnega poročila, ki med drugim Rusiji očita poskuse vpletanja v lanskoletne predsedniške volitve v ZDA v korist Donalda Trumpa, podobno kot je to že počela ob volitvah leta 2016.