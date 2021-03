V sredo je bilo po 5442 PCR testih potrjenih 972 okužb. Delež pozitivnih testov je znašal 17,9 odstotka, opravljenih pa je bilo tudi 27.347 hitrih antigenskih testov. V bolnišnicah se je zdravilo 462 bolnikov s covidom-19, od tega 85 na oddelkih intenzivne nege. Hospitaliziranih je bilo 18 covidnih bolnikov več kot dan prej, dva več so zdravili na oddelkih intenzivne nege. Skupaj je bilo v sredo v bolnišnice sprejetih 41 oseb, iz njih pa je bilo skupaj odpuščenih 20 oseb, trije bolniki so umrli.

Zvišalo se je tudi sedemdnevno povprečje potrjenih okužb - znašalo je 753, kar je 16 več kot v torek. Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v državi trenutno 10.260 aktivnih primerov okužbe. Med občinami glede na v sredo potrjene nove okužbe izstopajo Celje s 35 okužbami, Velenje s 15, Žalec (28), Kamnik (25), Koper (35), Nova Gorica in Sežana (obe po 26 okužb). V Ljubljani so v sredo potrdili 119 novih okužb, v Mariboru pa so jih potrdili 32.

Obalno-kraška regija znova oranžna Vladna govornica Maja Bratuša je na novinarski konferenci povedala, da se obalno-kraška regija po včerajšnji odločitvi vlade s petkom vnovič obarva iz rdeče v oranžno, skladno s tem pa se sproščajo omejitve gibanja, dovoli pa se tudi zbiranje do deset ljudi, kot že velja v vseh drugih regijah. Za obalno-kraško regijo od prihodnjega ponedeljka prav tako ne bodo več veljale omejitve, ki so zanjo do sedaj veljale v skladu z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Rumenima regijama, posavski in jugovzhodni Sloveniji, pa se s ponedeljkom dodatno pridružuje še primorska-notranjska regija, a bo ta sprostitev veljala le za sproščanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov. Poleg tega je vlada z novelo odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom določila, da so po vsej državi ne glede na statistično regijo dovoljeni shodi, ki se jih udeleži do deset ljudi. Še vedno pa je začasno prepovedano zbiranje več kot deset ljudi, razen za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Prav tako še vedno povsod ostaja omejitev gibanja v nočnem času med 21. in 6. uro. Po odločitvi vlade se od ponedeljka v glasbenih šolah poleg izvedbe individualnega pouka dovoljuje tudi pouk baleta in sodobnega plesa, pri tem pa mora biti med udeleženci zagotovljeno vsaj dva metra medsebojne razdalje. Vlada je ob tem dovolila izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja, a le pod pogojem, da osebe, ki izvajajo versko oz. duhovno vzgojo in izobraževanje enkrat tedensko oziroma pred samo izvedbo verouka, če tega izvajajo občasno, opravijo testiranje s hitrimi antigenskimi testi ali s PCR testi in je rezultat testa negativen, je še navedla Bratuša.

Krek: Situacija se poslabšuje Direktor NIJZ Milan Krek je opozoril, da pandemija covid-19 še vedno traja in da se številke v zadnjih tednih znova povečujejo. »Evropa sodi med najbolj ogrožena področja, situacija se poslabšuje v vseh državah v naši okolici, zato bomo v naslednjih tednih verjetno soočeni z novim epidemiološkim vrhom,« je dejal. Situacija se, z izjemo števila smrti, slabša tudi v Sloveniji. »Glede na to , da se povečuje število okuženih z novimi sevi, verjetno tudi nas čaka nov epidemiološki val,« ocenjuje Krek, ob tem pa dodal, da je obalno-kraška regija včeraj glede na epidemiološko sliko znova postala rdeča. Na vprašanje, kako je lahko vlada včeraj uvrstila obalno-kraško med oranžne regije, je Krek odgovoril, da je de vlada sprejela sklepe glede na podatke za torek. Ob tem je dodal, da celotno strokovno skupino zelo skrbijo sproščanja, »še posebej v luči odprtosti šol, saj želijo, da bi takšne ostale do konca šolskega leta«. Krek sicer ostaja optimist, saj meni, da smo se v tem čas »zelo dobro naučili obvladovati situacijo«. »Če se bomo držali navodil«, nov vrh epidemije ne bo visok. Če pa se bomo preveč sprostili, pa bo vrh lahko zelo hud,« je opozoril Krek, pri čemer med spodbudne dejavnike uvršča razmeroma visok delež cepljenih in tistih, ki so covid-19 že preboleli.

Eksponentna rast primerov angleškega seva Direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik je pojasnila, da v Sloveniji še naprej sicer prevladuje dosedanja različica novega koronavirusa, vendar pa se povečuje delež ostalih sevov. Delež različice B.1.258.17, ki je bila doslej daleč najbolj razširjena pri nas, je namreč padel z več kot 80 odstotkov na 77 odstotkov. Tako imenovana angleška različica pa je po njihovih podatkih prisotna že v skoraj 30 odstotkih novih vzorcev, z njo pa je med regijami najbolj okužena savinjska regija, kjer je med vsemi okuženimi s tem sevom 9,8 odstotka oseb. Žohar Čretnikova opozarja, da se število okuženih z angleško različico vsak teden podvoji. Medtem ko so do prejšnjega tedna skupaj potrdili 238 primerov angleške različice, so v prejšnjem tednu prišli do skupno 511 primerov, iz česar lahko po njenih besedah sklepamo, da jih bo čez teden dni tisoč, čez dva tedna pa 2000. »To pa bi pomembno vplivalo na epidemiološko sliko v Slovenije,« je poudarila. Ob angleški se tedensko podvojuje tudi število primerov bolj nevarne južnoafriške različice, v zadnjem tednu iz 10 na 21, pri čemer jih je bilo največ v osrednjeslovenski regiji. Sicer pa so doslej v Sloveniji zaznali že 46 različic novega koronavirusa, je dodala Žohar Čretnikova.