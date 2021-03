Šestinšestdesetletni Sasaki je dejal, da bi Watanabejeva na slovesnosti ob začetku olimpijskih iger nosila prašičja ušesa. Pozneje se je opravičil in priznal, da so bile njegove pripombe za Watanabejevo »velika žalitev«, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Sasaki je bil kreativni direktor, zadolžen za slovesnosti ob odprtju in zaprtju iger, ki so bila z leta 2020 na 2021 prestavljene zaradi pandemije.

Pred tedni zaradi seksističnih pripomb odstopil predsednik organizacijskega odbora

Do incidenta je prišlo le nekaj tednov po tem, ko je bil nekdanji predsednik organizacijskega odbora tokijskih iger Yoshiro Mori prisiljen odstopiti zaradi seksističnih pripomb. Dolžnosti vodje organizacijskega odbora olimpijskih iger je prevzela nekdanja olimpijka Seiko Hashimoto.

»Moje ideje in pripombe so bile zelo neprimerne,« je dejal Sasaki v izjavi, ki jo je objavil organizacijski odbor olimpijski iger. »Iskreno se opravičujem njej in ljudem, ki so se ob takšnih mojih izjavah počutili nelagodno.«

Triintridesetletna Watanabejeva je ena najslavnejših komičark na Japonskem in je znana po zagovarjanju pozitivne telesne samopodobe. V zadnjih letih je bila vodja gibanja, imenovanega »pochakawaii«, kar v prevodu pomeni »debelo in srčkano«, leta 2014 pa je ustanovila eno prvih japonskih blagovnih znamk z oblačili večjih velikosti.