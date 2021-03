Da je bila navdih za prvo serijo gina Petriot ravno Bela krajina, ni naključje. Belokranjska tradicija namreč z jurjevim, priljubljenim praznikom pomladi na Slovenskem, praznujejo god sv. Jurija, ki po ljudskem izročilu prinaša pomlad, obilje, srečo in veselje. To tradicijo v ginu Zeleni Jurij izražajo lokalne sestavine, predvsem brezova voda, o ljudskem običaju, ki ga je vodil pri razvoju belokranjskega gina pripoveduje Jurij Petruna, ustanovitelj mikrodestilarne Petriot.

Okusi gina bodo izražali značilnosti pokrajin

Posebnost gina Petriot je ravno v tem, da so vse sestavine lokalne, povsem naravne in ekološko pridelane. »Skrbno izbranim brinovim jagodam s slovenskega Krasa dodajamo zelišča, ki jih poiščemo v različnih slovenskih pokrajinah in tako sestavljamo izvirne kombinacije okusov,« pripoveduje Petruna, sicer Belokranjec, ki že leta živi in dela v Ljubljani, kjer je postavil tudi svojo mikrodestilarno avtentičnega gina.

V belokranjski seriji gina bo Zelenemu Juriju sledila še izdaja, poimenovana Lepa Anka. Gre za še en prepoznan lik belokranjske folklore in kola, plesnega izročila, ki ga ne najdemo nikjer drugod v Sloveniji. Arome, ki bodo bogatile Lepo Anko, naj še ostanejo skrivnost, brez dvoma pa bodo sestavine skrbno izbrane, kombinacije okusov pa znova izvirne, obljublja Petruna. »Vsi gini iz destilarne Petriot so zasnovani z mislijo na tiste, ki cenijo avtentičnost in želijo poskusiti izvirne okuse slovenskega gina. Želimo si, da si ljudje vzamejo trenutek zase in uživajo v aromi, vonju in okusu prvega belokranjskega gina,« dodaja ustanovitelj mikrodestilarne.