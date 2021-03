Koroški avtomobilski dobavitelj na hitro ostal brez prihodnosti. Včeraj so jim nenadoma sporočili vest, da bodo tovarno v Slovenj Gradcu zaprli.

Potem ko je Ormož pretresla vest o nenadnem zaprtju Safila v Ormožu, se bo podoben scenarij zaprtja proizvodnje odvil na Koroškem. Zaposlene v slovenjgraški družbi Adient, dobavitelju avtomobilski industriji, je včeraj pretresla vest, da namerava ameriški lastnik zapreti proizvodnjo v Sloveniji. To tudi pomeni, da bo delo do maja 2022, ko je načrtovano dokončno zaprtje, izgubilo okoli 430 delavcev. Več podrobnosti uradno še ni znanih, je pa namero, da se bo to zgodilo, delavcem v slovenjgraški tovarni osebno prenesel tehnični direktor za Evropo Mathias Gross.

Kot je povedal sekretar sindikata območne enote ZSSS Podravje in Koroška Jaka Šilak, je predstavnik lastnika sklical sestanek z delavci obeh izmen in jih obvestil, da zapirajo tovarno. Informacijo mu je podal predsednik podjetniškega sindikata Bojan Rošer, ki o načrtovanem zaprtju do včeraj ni vedel nič, seznanjeni so bili le z napovedanim obiskom, ne pa tudi z razlogom zanj. Kot ocenjuje Šilak, bo to predvsem za Mislinjsko dolino velika katastrofa. Delavci so zelo pretreseni, ni malo primerov, da sta v podjetju zaposlena oba zakonca, veliko delavcev je starješih. Direktorja Tomaža Primožiča za odziv nocoj nismo uspeli priklicati.

Zavod za zaposlovanje po informacijah vodje koroških uradov za delo Jasmine Uršič še ni bil seznanjen z namero odpuščanja, ki se bodo predvidoma začela julija. Še konec lanskega leta so iz Adienta prihajale spodbudnejše vesti, da bodo namreč odpustili manj delavcev od prvotnega načrta - sprva so ob tedaj 560 zaposlenih začrtali 162 presežnih delavcev, nato pa opredelili 116 viškov. Takrat so kot razlog za odpuščanje navedli iztek nekaterih programov in selitev enega od programov na trg s cenejšo delovno silo. Po naših podatkih so takrat zaposlenim še zagotovili, da je posel zagotovljen do leta 2025.