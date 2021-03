V petek bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod v osrednjih krajih nizka oblačnost. Popoldne bodo posamezne kratkotrajne plohe. Ponekod bo pihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo na Primorskem zmerno, drugod pretežno oblačno s posameznimi krajevnimi plohami. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja, drugod severovzhodni veter. V nedeljo bo sončno in vetrovno.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo in Atlantikom je območje visokega zračnega tlaka, ki sega do vzhodnih Alp. Nad naše kraje od severa doteka hladen in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo, predvsem v Alpah in v krajih vzhodno od nas bodo nastale kratkotrajne krajevne plohe. Pihal bo severovzhodnik.