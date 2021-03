Evropski prvak Bayern München se je v četrtfinale lige prvakov sprehodil mimo Lazia in ga izločil s skupno razliko v zadetkih 6:2. Vstopnico za drugi krog končnice si je zagotovil tudi Chelsea, ki je na povratni tekmi osmine finala znova premagal Atletico iz Madrida. Med osmerico najboljših evropskih moštev se bodo predstavili še Porto, Borussia Dortmund, Liverpool, PSG, Real Madrid in Manchester City. Žreb parov četrtfinala bo v petek opoldne na sedežu Uefe v Nyonu.

Atletico je v London pripotoval z zaostankom 0:1 in na povratnem obračunu ni imel veliko možnosti za napredovanje. Vodilna ekipa španske lige je naletela na disciplinirano obrambo Chelseaja, ki je povedel po hitrem protinapadu. Slovenski vratar Jan Oblak je klonil ob prvem strelu v okvir gola, ko se je žoga po strelu Hakima Ziyecha mimo njegove levice odkotalila v mrežo. Nizozemec Ziyech postaja pravi specialist za tekme proti španskim moštvom, ki jim je v ligi prvakov zabil štiri od skupno sedmih zadetkov.

Atletico je bil v nadaljevanju nemočen, da bi zasukal izid. Tekmo je končal brez Stefana Savića, ki je bil izključen zaradi neprimernega udarjanja s komolcem. Chelsea je v sodnikovem podaljšku z golom rezervista Emersona potrdil zanesljivo zmago in napredovanje v četrtfinale. V dresu Atletica je zelenico po uri igre zapustil urugvajski napadalec Luis Suarez, ki je v ligi prvakov že na šestindvajseti gostujoči tekmi zapored ostal brez doseženega zadetka. Nazadnje je zadel v polno aprila 2018, ko je Barcelona gostovala v Rimu. Po izpadu iz lige prvakov se bo Atletico osredotočil na ubranitev prvega mesta v španski ligi, kjer njegova prednost kopni iz kroga v krog.

Bayern si je pred dvobojem na Allianz Areni zagotovil visoko prednost 4:1 in njegovo napredovanje ni bilo ogroženo niti za hip. Nemški prvaki so imeli v začetni enajsterici izkušene igralce, ki so v ligi prvakov zrežirali že 161 golov, kar 156 zadetkov manj pa je prispevala udarna zasedba Lazia. Bavarci so povedli v prvem polčasu po uspešni izvedeni enajstmetrovki Roberta Lewandowskega, ki je na mednarodni sceni v zadnjih dveh sezonah dosegel že dvajset zadetkov in pet podaj, kar je največ med vsemi. V zadnjih petih sezonah je v enaki strelski formi kot rekorder Cristiano Ronaldo. Oba sta dosegla po 41 golov. V drugem polčasu je zmago Bayerna potrdil Maxim Choupo-Moting, italijanski predstavnik pa je ob koncu tekme omilil poraz.