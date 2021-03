Kar se je napovedovalo, se je tudi zgodilo: Evropska unija je proti Veliki Britaniji sprožila sodni postopek zaradi neizvajanja severnoirskega protokola. Vendar tokrat ni bilo ostrih besed. Podpredsednik evropske komisije Maroš Šefčovič je sprožitev postopka, ki se utegne končati na sodišču EU, pospremil z upom, da to ne bo potrebno, in dejal, da Unija daje prednost pragmatičnim in konstruktivnim političnim razpravam.

Gre za postopek za ugotavljanje kršitev, eno od pravnih orožij, po katerem evropska komisija poseže, ko oceni, da članice EU krši pravila. Nenavadno je vse skupaj zato, ker Združeno kraljestvo seveda ni več član EU in bo v primeru, če ne najdejo rešitve, odločalo sodišče EU. Gre za del dediščine brexita, o katerem vlada premierja Borisa Johnsona nerada javno govori, ker so zagovorniki izstopa iz EU obljubljali, da se bo država z njim znebila tudi evropskega sodišča.

Enostranski ukrepi Londona Severnoirski protokol je del sporazuma Londona in Bruslja o britanskem umiku iz EU, z njim pa so ustvarili tudi nekaj, čemur bi lahko rekli trgovinska meja med Severno Irsko in preostalim delom Združenega kraljestva, ki ju ločuje irsko morje. Britanska vlada se je na začetku marca odločila kršiti izvajanje dela severnoirskega protokola, ki je mednarodno pravno zavezujoč sporazum. Brez soglasja EU je odložila zahtevano uvedbo mejnih pregledov hrane, paketov in hišnih ljubljencev, enostransko je tudi sprostila trgovino z vrtnarskimi proizvodi med Severno Irsko in preostalim delom države. Evropska komisija je v uradnem pismu vladi v Londonu napisala, da s tem materialno krši člene protokola in obveznost, ki govori o »dobri veri« oziroma zaupanju. Britaniji je dala mesec dni za odgovor pred nadaljnjimi pravnimi koraki. Šefčovič je poslal tudi »politično pismo« britanskemu ministru za brexit Davidu Frostu in ga pozval k posvetovanjem v okviru skupnega odbora, da bi našli obojestransko zadovoljivo rešitev do konca tega meseca. »Britanske enostranske odločitve in kršitve mednarodnega prava spodkopavajo medsebojno zaupanje,« je napisal Šefčovič.

Oster odziv unionistov Johnson pa je dejal, da so britanski ukrepi začasni, tehnični in zelo razumni ter da se veseli razprav o teh vprašanjih s prijatelji v EU. Vlada je v Bruselj sporočila, da bo odgovorila v primernem času ter da gre za zakonite majhne operativne ukrepe, ki so zelo pogosti na začetku izvajanja velikih mednarodnih sporazumov. Severnoirska premierka Arlene Foster, ki vodi največjo unionistično stranko DUP, pa se je na sodni postopek odzvala agresivno, rekoč, da gre za nov dokaz, kako si Bruselj zatiska oči pred resnimi problemi, ki jih je protokol prinesel Severni Irski. EU očita, da ne kaže skrbi za stabilnost na Severnem Irskem, ampak neumno in sebično ščiti svoj blok. Poudarila je, da nobena unionistična stranka v Severni Irski ne podpira »pomanjkljivega protokola«, od Johnsona, ki je istega dne hvalil protokol kot oporo velikonočnemu miru in stabilnosti Severne Irske, pa zahtevala, da mora poskrbeti za nemoten pretok blaga iz Velike Britanije v Severno Irsko, ne oziraje se na sodni postopek. Cilj protokola je preprečiti trdo mejo med Severno Irsko in Irsko, ki bi verjetno spet prinesla nemire v Severni Irski. Trdi meji so se izognili tako, da Severna Irska v nasprotju s preostalim delom Združenega kraljestva ostaja del skupnega trga EU.