Rusija se je tudi lani, tako kot leta 2016, vmešavala v ameriške predsedniške volitve in skušala pomagati Donaldu Trumpu. Tako piše v petnajst strani dolgem poročilu ameriških obveščevalcev, ki ga je objavil urad direktorice obveščevalnih dejavnosti Avril Haines. Ruski predsednik Vladimir Putin in njegovi sodelavci naj bi »ukazali ali vsaj odobrili« manipuliranje s pomočjo »zavajajočih in neutemeljenih trditev« proti demokratu Joeju Bidnu. Kremelj je trditve takoj zanikal.

Manj agresivno kot leta 2016 Leta 2019 naj bi Putin dal zeleno luč za ruske manipulacije na ameriških volitvah proti Bidnu, ki je kot podpredsednik v času predsednika Baracke Obame (2009–2017) podpiral rusko opozicijo in obsodil rusko agresijo na Krimu in v vzhodni Ukrajini. Vendar, kot piše v poročilu, pred lanskimi volitvami ruski hekerji niso bili tako dejavni kot leta 2016. So pa ruske tajne službe tudi s pomočjo ukrajinskega poslanca Andrija Derkaša širile govorice o korupcijskih poslih Bidna in njegovega sina Hunterja v Ukrajini. Pred volitvami leta 2016 so ruski hekerji in troli na družbenih omrežjih pomagali Donaldu Trumpu, ko so med Američani spodbujali strah pred islamom, migranti in terorizmom, navajajo ZDA. V letih 2015–2016 je samo na facebooku te vsebine dobilo 126 milijonov Američanov. Ruski hekerji so pomagali pri objavi elektronske pošte demokratske stranke, iz katere je razvidno, da je bilo vodstvo demokratov sovražno do levičarskega demokratskega kandidata Bernieja Sandersa, zaradi česar številni njegovi privrženci novembra 2016 niso glasovali za Hillary Clinton v volilnem boju s Trumpom.

Poskušal na bi tudi Iran, Kitajska se je vzdržala V omenjenem poročilu ameriških obveščevalcev piše, da je lani tudi Iran poskušal vplivati na ameriške predsedniške volitve, a proti Trumpu. Iranski hekerji so pošiljali privržencem demokratov elektronsko pošto, v kateri so se predstavljali kot pripadniki ameriške rasistične skupine Proud Boys in pozivali h glasovanju za Trumpa. Doseči so hoteli, da bi čim več volilcev demokratov odšlo na volišča. Kot poročilo navaja, je to akcijo odobril vrhovni vodja, ajatola Ali Hamnej. V poročilu je prav tako omenjena Kitajska, ki je razmišljala o podobnih akcijah, a se ni podala vanje: »Kitajska si prizadeva za stabilne odnose z ZDA in v nobenem izidu volitev ni videla dovolj koristi, da bi šla v tako tvegano operacijo.« Ameriški obveščevalci pa so zaznali tudi manjše poskuse Kube, Venezuele in libanonskega Hezbolaha, da bi vplivali na volitve.

Kremelj: Iščejo povod za sankcije Predsednik Biden se je že odzval na poročilo obveščevalcev, ko je v včeraj objavljenem intervjuju za televizijsko mrežo ABC dejal, da bo Putin »za to plačal«. Na vprašanje, kako, pa je odvrnil: »Kmalu boste videli.« CNN je poročal, da bi lahko bili tarča ukrepov tesni Putinovi sodelavci. Biden se je v intervjuju celo strinjal, da je Putin »morilec«, bodisi je pri tem mislil na poskus zastrupitve voditelja opozicije Alekseja Navalnega bodisi na rusko plačevanje afganistanskim talibanom za ubijanje ameriških vojakov. Vsekakor bo Biden veliko bolj nepopustljiv do Putina, kot je bil Trump. V začetku februarja je tako izjavil: »Zdaj sem jasno povedal predsedniku Putinu, da so časi, ko so se ZDA sprijaznile z agresivnimi dejanji Rusije, minili.« Govornik Kremlja Dmitrij Peskov je poročilo ameriških tajnih služb označil za »nekorektno, neutemeljeno in brez dokazov«. Dodal je: »Rusija se ni vmešala ne v volitve leta 2016 ne v volitve leta 2020.« Poročilo naj bilo samo pretveza za nove sankcije proti Rusiji.