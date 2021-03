Beat Feuz in Sofia Goggia sta včeraj v finalu svetovnega pokala v alpskem smučanju v Lenzerheideju postala lastnika prvih kristalnih globusov v tej sezoni. Zadnja tekma je namreč zaradi prevelike količine novozapadlega snega včeraj odpadla, tako da sta smukaška šampiona postala Italijanka in Švicar, ki sta sicer daleč najbolj zaznamovala sezono v najhitrejši disciplini.

Beat Feuz se je veselil četrtega smukaškega kristalnega globusa, kar ga uvršča med najboljše tekmovalce vseh časov. Švicar je v tej sezoni najbolj navdušil v Kitzbühelu, kjer je dobil oba smuka ter poskrbel za to, da bo njegov dosežek večen. Sofia Goggia je bila do poškodbe praktično nepremagljiva. Po drugem mestu na uvodnem smuku je dobila štiri preizkušnje zapored, a tik pred domačim svetovnim prvenstvom vnovič doživela športno grenkobo. Med prostim smučanjem po odpadli tekmi se je namreč poškodovala, zato je izpustila prvenstvo v Cortini d'Ampezzo, v karavano pa naj bi se vrnila znova v Lenzerheideju.

Slovenska moška smukaška sezona je bila s stališča zmage svetovnega pokala Martina Čatra zgodovinska. Ko je kazalo, da je 28-letni Celjan dozorel in se razvil v vrhunskega smukača, je v nadaljevanju sezone razočaral ter dosegel le še enajst točk svetovnega pokala. Razočarali so tudi preostali člani v hitrih disciplinah, zato bo zanimivo videti, kakšni bodo po sezoni zaključki vodstva slovenske reprezentance. »Čaka me natančnejša analiza celotne sezone. Bilo je nekaj dobrih in nekaj slabih stvari. Škoda, da je bil finalni smuk odpovedan. Za prihodnjo sezono imam kar v redu izhodišče,« iz švicarskih Alp sporoča Martin Čater.

Rezultatsko je razočarala tudi Ilka Štuhec. Mariborčanka je sicer spodbudno začela sezono in s četrtim mestom v Val d'Iseru napovedala vrnitev v svetovni vrh. Na drugem smuku v francoskih Alpah je bila sedma, na naslednjem v St. Antonu šesta, potem pa se je njena zgodba sesula. Do konca sezone je v svoji paradni disciplini dosegla 37., dvakrat 27. ter 20. mesto, tudi na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo pa kot dvakratna svetovna prvakinja ni blestela. Ob tem je imela zelo slabo sezono tudi v superveleslalomu, kjer se je le enkrat uvrstila med dobitnice točk.

Danes bosta zadnji preizkušnji sezone v superveleslalomu, kjer Slovenija ne bo imela svojega predstavnika. Pri moških ima Avstrijec Vincent Kriechmayr 83 točk prednosti pred Švicarjem Marcom Odermattom, pri ženskah pa si je Švicarka Lara Gut - Behrami že zagotovila mali kristalni globus.