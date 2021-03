Astrazeneca: kaj bodo preiskovali strokovnjaki?

Tromboze so razširjen bolezenski pojav, ki bolj ogroža ženske kot moške. Težave s krvnimi strdki so pogoste med nosečnostjo, od 5 do 12 primerov na 10.000 porodov naštejejo medicinske statistike. Dejavnik tveganja so tudi kontracepcijske tablete: od 5 do 12 žensk na 10.000 rednih uporabnic tega hormonskega zdravila letno utrpi vensko trombozo.