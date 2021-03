Pat Parker (1944–1989) je afroameriška lezbično-feministična pesnica, performerka in aktivistka, katere dela se danes umeščajo med klasiko ameriške literature in družbene misli. Slovenski izbor njenih pesmi prinaša poezijo iz vseh njenih petih pesniških zbirk, ki je še danes aktualna, poudarja v spremni besedi Nina Dragičević , ko izpostavlja teme rasizma, mizoginije, homofobije in fašizma ter avtoričino posledično potrebo po jasnosti in izogibanje metafori. Prevod je delo Nataše Velikonja .

V otroški slikanici O črnem ptičku in beli ptičici je Maja Smotlak opisala zgodbo v samotno svobodno letenje zaljubljenega ptička. Ta je prepričan, da je njegovo življenje popolno, dokler ne zagleda bele ptičice, zaradi katere je nenadoma soočen s čustvi, ki jih ni doživel še nikoli prej. Pripoved, ki jo je ilustrirala Nana Homovec , odpira tudi vprašanja vrstniškega druženja in otroške ustvarjalnosti ter odkrivanja narave.

Behrouz Boochani: Nobenega prijatelja razen gora (Sanje, 2021)

Behrouz Boochani je kurdsko-iranski novinar in borec za človekove pravice, ki so ga leta 2013 za več let protizakonito zaprli na otok Manus na Papui Novi Gvineji. Svoje zapise, ki so zdaj izšli v knjigi Nobenega prijatelja razen gora, je v celoti natipkal na mobilnik, da bi pričal o avstralskem nečloveškem ravnanju z begunci in zaporniki, pa tudi o sodobnem globalnem kolonializmu. Za prevod sta poskrbela Omid Tofighian in Alenka Ropret, prvi je v spremni besedi razložil še družbeni kontekst.