Največ zaslug za zmago Reala Madrid proti Atalanti s 3:1 in napredovanje v četrtfinale lige prvakov ima 35-letni hrvaški vezist Luka Modrić, ki je bil pravi dirigent na igrišču in izbran za najboljšega igralca tekme. »Luka Modrić je prikazal še eno nogometno lekcijo. V prvem polčasu je bil veličasten, nadzoroval je igro, ohladil igro italijanske ekipe in napako tekmeca spremenil v sijajno asistenco Benzamaju za vodstvo z 1:0. S 35 leti igra v ritmu veliko mlajših igralcev in z zrelostjo človeka, ki ima v svojih vitrinah že več zlatih žog. To je bila igra za nogometne učbenike, saj je vodil igro, podajal, streljal in osvajal žoge. Z njim Real Madrid lahko sanja naprej,« je zapisal kultni španski športni dnevnik Marca. Modrić, ki ga je bilo polno vse igrišče, saj je bil ustvarjalen v napadu in garač v obrambi, je imel 109 dotikov žoge in 91-odstotno točnost podaj.

»Počutim se, kot da imam 27 let. Počutje je zelo dobro, ni treba gledati mojih let, mojega potnega lista, ampak tisto, kar delam na igrišču. Glede na telesno pripravljenost in vse, kar sem doslej dosegel v Madridu, sem še naprej motiviran za igranje na najvišji ravni. Iz dneva v dan treniram, da bi bil najboljši,« je po tekmi povedal 35-letni Luka Modrić, najstarejši igralec Reala Madrid. Izpostavil je, da so izpolnili taktični načrt trenerja, prelomni trenutek tekme pa je bil prvi gol, ki jim je vlil veliko samozavesti. »Luka ima res 35 let, vendar se to na igrišču ne pozna. Skupaj s Kroosom sta bila fenomenalna na sredini igrišča,« je bil navdušen trener Reala Zinedine Zidane.

»Zelo smo zadovoljni s predstavo, saj je Atalanta fizično zelo dobra ekipa, ki igra močan presing eden na enega po vsem igrišču vso tekmo. Po fizični moči in v igri z žogo smo pokazali enako raven pripravljenosti,« je izpostavil Modrić, ki bo v sredo zvečer v Stožicah vodil Hrvaško na tekmi proti Sloveniji v prvem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 v Katarju. Če bo kapetan Hrvaške v takšni formi, kot je bil v torek zvečer v Madridu, čaka Kekove fante težko delo. Real se je po dveh letih posta znova uvrstil v četrtfinale. »Zdaj bomo šli korak po korak. Pokazali smo, da je ekipa še vedno lačna zmag. Prepričan sem, da lahko pridemo zelo daleč,« je končal Modrić, ki je od prihoda leta 2012 v Madrid s klubom osvojil 16 lovorik, med katerimi so štirje naslovi evropskega prvaka in dva španskega.