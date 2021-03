Različni strokovnjaki in raziskovalci bodo jutri dopoldne v videokonferenčnem dogodku v organizaciji SAZU prekrižali svoja mnenja in podatke, kako v Sloveniji poteka odziv na epidemijo. Posvet bo poskušal izoblikovati stališča o uvajanju novih ukrepov in opuščanju nedelujočih. Rdeča nit razprav bo tudi ocena sodelovanja izvršilne oblasti in stroke ter javnosti v skupnem prizadevanju za omejitev epidemije.

O primernosti in pravočasnosti ukrepov, namenjenih zamejevanju epidemije covida-19 bodo med drugimi govorili dr. Igor Emri (Svet za razvoj pri SAZU), dr. Aleš Blinc (predstojnik Univerzitetnega kliničnega oddelka za žilne bolezni UKC Ljubljana), dr. Bojana Beović (predsednica Slovenske zdravniške zbornice), dr. Dušan Keber (profesor interne medicine in zdravstveni analitik), dr. Hajdeja Iglič (Katedra za analitsko sociologijo, FDV) in dr. Ali Žerdin (urednik Sobotne priloge Dela).

V razpravi bodo skušali odgovoriti na vprašanji »Ali so pri upravljanju z epidemijo potrebne spremembe?« in »Kaj smo se naučili za boljši odziv na prihodnje epidemije?« Dogodek bo potekal v živo, ogled bo možen na portalu Youtube.