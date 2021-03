Sme biti sovraštvo vrlina?

Slovenijo pretresajo zločini z najgrozovitejšimi posledicami. Lansko, koronsko leto je bilo leto trojnih umorov, kakršnih ne pomnimo. Junija je 24-letni fant z nožem okrutno pobil dedka, babico in strica, ki so ga menda imeli radi. Kaj ga je vodilo v tako okruten zločin, ne vemo. Mladenič molči. Novembra je 22-letni fant na Jančah ubil starše in sestro. Nikoli ne bomo izvedeli, zakaj. Naredil je samomor. Decembra je v Gerečji vasi 35-letnik ubil partnerico in njene starše. Alkohol, ljubosumje, jeza, ker ga je zapustila? Konec prejšnjega tedna je 36-letnik ubil mater in zabodel še očeta. Droge, denar? V ponedeljek je 61-letnik ustrelil partnerico in sebe. Ni prenesel, da bo ona živela, potem ko bo on zaradi bolezni umrl?