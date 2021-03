Policijski drobni tisk

»Pri izvajanju predpisov in izrekih globe za vsak najmanjši prekršek lahko državljani hitro dobijo občutek, da živijo v 'policijski državi'. To seveda ni namen kaznovanja, poleg tega je tak način dela običajno manj učinkovit in nepriljubljen pri državljanih,« bojda piše v najnovejših navodilih vodstva policije posameznim policijskim upravam.