Precepljenost Evropejcev ima prednost

Evropska komisija stopnjuje pritisk na proizvajalce cepiv. Čim hitrejšo precepljenost Evropejcev opredeljuje kot prednostno nalogo za vrnitev k normalnosti po pandemiji. Z uvedbo cepilnih potnih listov, ki bi jih lahko pridobili tudi tisti, ki so preboleli bolezen, in tisti, ki se ne želijo cepiti, še niso prišli na vrsto, a so opravili test na koronavirus, pa želi še pred poletjem ponovno vzpostaviti svobodo potovanja po EU.