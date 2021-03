Dvaintridesetletni nogometaš Bayerna, v lanski sezoni tudi najboljši nogometaš na svetu, bo v ponedeljek v predsedniški palači v Varšavi prejel križec Polonia Restituta, so danes potrdili v predsednikovem uradu. Gre za eno najvišjih državnih odlikovanj. Lewandowski bo odlikovanje prejel za »izstopajoče športne dosežke in krepitev ugleda Poljske v mednarodni prostoru«, so pojasnili v uradu predsednika Andreja Dude.