Raziskavo Ogledalo Slovenije, s katero merijo zadovoljstvo prebivalcev s "splošnim stanjem" v Sloveniji, pričakovanja o nadaljnjem razvoju dogodkov, oceno osebne sreče in osebno razpoloženje glede prihodnosti, Valicon izvaja od decembra 2012. Od začetka izvajanja raziskave do decembra 2018 so beležili trend zmanjševanja razkoraka med deležem zadovoljnih in nezadovoljnih. Novembra 2019 pa se je ta trend ustavil in obrnil navzgor. Junija 2020 po uradnem koncu prvega vala epidemije covida-19, so ponovno izmerili boljši rezultat, zadnja meritev iz začetka tega meseca pa kaže na ponoven in občuten porast deleža nezadovoljnih s stanjem v družbi, so v sporočilu za javnost zapisali na Valiconu.

Delež nezadovoljnih s stanjem v družbi zdaj znaša 58 odstotkov, medtem ko je bil ta delež junija lani 40-odstoten. Delež anketirancev, ki sploh niso zadovoljni s splošno situacijo v državi zdaj znaša 21 odstotkov, kar je štiri odstotne točke več kot junija. Izrazito nizek še naprej ostaja delež zelo zadovoljnih, teh je zgolj en odstotek, zadovoljnih pa je 17 odstotkov vprašanih. Skupaj jih je torej zadovoljnih manj kot petina, kar je občutno manj kot lanskega junija, ko je bilo takšnih dobra tretjina oziroma 34 odstotkov, ugotavljajo na Valiconu.

Takšno razmerje med bolj zadovoljnimi in bolj nezadovoljnimi so nazadnje izmerili februarja 2017, a takrat še s pozitivnim trendom zmanjševanja razkoraka med deležema, ki je trajal vse novembra 2019.

»Vse kaže, da smo v epidemijo vstopili z že načeto družbeno klimo, politično nestabilnost iz obdobja vlade Marjana Šarca je zamenjala koronakriza, sprostitev poleti ni trajala dolgo, zdaj pa se soočamo s posledicami dolgotrajnosti epidemije, pandemično utrujenostjo, hkrati pa z neko drugo obliko politične nestabilnosti. Vlada je, vsaj na papirju, zopet manjšinska, padata ji tako politična podpora kot zaupanje pri upravljanju epidemije in njenih posledic, del družbe, ki je z njo bolj nezadovoljen, je še večji, kot je bil v primeru njene predhodnice, raziskave podpore strankam ob tem kažejo na vse bolj izrazito politično polarizacijo,« so zapisali. Pri tem še ocenjujejo, da če se bo vse našteto nadaljevalo, bo temu zelo verjetno sledil tudi trend nadaljnje rasti razkoraka med deležem bolj zadovoljnih in bolj nezadovoljnih.

Več pesimizma je sicer moč zaznati tudi pri oceni prihodnjega razvoja dogodkov. Delež vprašanih, ki menijo, da gre stanje v Sloveniji na slabše, je tako marca letos znašal 61,7 odstotka in je najvišji po letu 2013. Junija je ta delež znašal 54,2 odstotka. Da gredo stvari na bolje je menilo 10,9 odstotka anketirancev (junija 12,1).

Negativnemu trendu z oceno stanja v družbi pa po ugotovitvah raziskave ne sledi ocena osebne sreče, ki je na približno enaki ravni kot junija 2020. Da so ne glede na aktualna dogajanja okoli njih srečni oziroma zelo srečni, je marca letos ocenilo 59,6 odstotka vprašanih (junija 64,1), nesrečnih in zelo nesrečnih pa je bilo 40,5 odstotka sodelujočih (junija 35,9). Valicon je raziskavo opravil med 26. februarjem in 5. marcem, sodelovalo pa je 1032 anketirancev.