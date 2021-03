Koroške občine poenoteno zbirajo odpadke

Koroška komunalna podjetja so po dolgotrajnih usklajevanjih in pogajanjih podpisala pogodbe o prenosu dejavnosti zbiranja in ravnanja s komunalnimi odpadki v lokalnih skupnostih na regijsko ustanovo – Koroški center za ravnanje z odpadki (Kocerod).