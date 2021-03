Posebej glasni so v Münchnu, saj se bojijo, da bo bavarska prestolnica ostala brez štirih načrtovanih tekem, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Uefa bo prireditelje sicer dokončno potrdila aprila, ob napovedanem tretjem valu pandemije pa se na Bavarskem bojijo, da bodo ostali brez prvenstva, če ne bodo mogli zagotoviti prihoda navijačev.

Uefa je izjave predsednika Aleksandra Čeferina, da tekem pred praznimi tribunami, ki so jih prvi povzeli hrvaški mediji, ne bo, danes sicer omilila in napisala, da nobenega od prirediteljev ne bodo avtomatično izbrisali s seznama, če ne bo moč zagotoviti prihoda navijačev na stadione. Obenem pa v Uefi dodajajo, da bo treba premisliti, če ne bi bilo v tem primeru bolj smiselno igrati tekem kje drugje. Prvenstvo se bo začelo 11. junija, odločitev o prirediteljih pa bo predvidoma znana 7. aprila.

Seveda imajo v posameznih državah pripravljene različne scenarije za izvedbo tekmovanja, ki jih bodo prilagajali aktualnemu stanju v zvezi s pandemijo covida-19. Na Bavarskem so danes še enkrat jasno poudarili, da navijačev na stadionu ne bo, če se epidemiološka slika ne bo bistveno izboljšala. Zadeva je šla tako daleč, da so jo omenili celo na novinarski konferenci nemške vlade v oddaljenem Berlinu, kjer so prav tako poudarili, da bodo vsi sklepi in ukrepi v zvezi z obiskom navijačev na športnih prireditvah odvisni od aktualnega zdravstvenega stanja v državi.

Gre za odziv na izjavo predsednika Uefe Aleksandra Čeferina. Ta je po poročanju hrvaškega športnega dnevnika Sportske Novosti dejal, da prvenstvo med 11. junijem in 11. julijem ne bo potekalo pred praznimi tribunami, ampak »morajo gostitelji dati možnost tudi gledalcem, da si ogledajo tekme na tribunah v živo«. »Če mesto, v katerem bo tekma, predlaga tekmo brez gledalcev, je potrebno zagotoviti, da bo tekma potem tam, kjer bodo navijači dobrodošli,« je Uefa odgovorila na vprašanje o gledalcih AFP.

Evropsko prvenstvo bi moralo biti na sporedu že lani, a ga je Uefa zaradi pandemije covida-19 prestavila za eno leto. Nazadnje so se glede na aktualno stanje glasno omenjali predvsem Bilbao, Dublin in Glasgow, ti naj bi bili zaradi razširjenosti pandemije med kandidati, ki bi jim tekme lahko odvzeli.