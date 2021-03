Na povabilo predsednika republike Boruta Pahorja so se danes na Brdu pri Kranju sešli vodje parlamentarnih strank in poslanskih skupin ter minister za zdravje Janez Poklukar s strokovno skupino in razpravljali o strategiji boja z epidemijo in sistemskih spremembah v javnem zdravstvenem sistemu.

Kot je na tiskovni konferenci po sestanku dejal Pahor, imajo vsi deležniki različne vloge in različne odgovornosti, vendar pa jih je usoda v tem zahtevnem času posadila v isti prostor in jim naložila, da kljub tem razlikam poskušajo skupaj najti najboljše odgovore na vprašanja, ki jih pred njih postavlja ta kriza. »Razumevanje, da smo skupaj močnejši, je bistvenega pomena,« je poudaril predsednik in opozoril, da bo zrelost slovenske politike v teh razmerah mogoče ocenjevati po tem, kako se je in koliko se je sposobna osredotočiti na najpomembnejše vprašanje tega časa - premagovanje zdravstvene krize in okrevanje po njej.

Janša: Dokler nisem prevzel resor, so favorizirali AstraZeneco Predsednik vlade Janez Janša je dejal, da je bil sestanek koristen, saj so lahko tudi tisti, ki niso del vladne koalicije, dobili nekaj občutka o tem, s kakšnimi dilemami se vlada srečuje v mesecih epidemije. »Ker se številke okužb povečujejo, je bil sprejet dogovor, da se pred morebitno naslednjo zaostritvijo ukrepov ponovno organizira podoben sestanek,« je dejal Janša, ob tem pa izrazil upanje, da bodo številke takšne, da tovrstni sestanki ne bodo potrebni. »Je pa sprejet dogovor, da se dobimo vsak mesec, dokler epidemija traja,« je še povedal. V zvezi z informacijami, da Slovenija decembra lani v drugem krogu nabave ni naročila cepiva Pfizerja in BioNTecha, je Janša dejal, da je v večini lanskega leta veljalo, da bo podjetje Astra Zeneca prvo proizvedlo in registriralo cepivo. »Ko sem prevzel ministrstvo za zdravje, je bila moja prva reakcija naročilo vsem pristojnim, da kjerkoli, kadarkoli in za kakršnokoli ceno bo možno, naročimo dodatne količine cepiva, ne glede na to, ali bo to AstraZeneca, Pfizer ali katerokoli drugo cepivo, in od takrat naprej je ministrstvo za zdravje temu sledilo. Do takrat pa je bila v Sloveniji in drugod favorizirana AstraZeneca,« je povedal premier in dodal, da tega problema, s katerim se države članice soočajo danes, ne bi bilo, če bi to podjetje cepiva dobavljalo skladno s pogoji. Ob tem je dejal, da so tiste države, ki so naročile več cepiva AstraZeneca, po precepljenosti daleč zadaj oziroma pod povprečjem EU.

Poklukar: Sproščanje ukrepov še ni možno Po besedah zdravstvenega ministra Poklukarja je srečanje »podalo različna mnenja«, pri čemer pa vsi deležniki stremijo k istemu cilju, čim boljšemu obvladovanje epidemije. Opozoril je, da nam grozi tretji val, saj ima kar 17 držav v okolici slabše rezultate kot pretekli teden. »Vsi skupaj se zavedamo, da so mejniki pri kapacitetah zdravstva, zato bodo ukrepi temeljili na zasedenosti bolnišnic. Glede na to, da imamo v njih trenutno še vedno več kot 450 bolnikov, sproščanje ukrepov enostavno ni možno,« je povedal Poklukar in dodal da so do sproščanja zadržani tudi v večini ostalih držav. Ob tem je poudaril, da je še naprej treba zasledovati strategijo cepljenja. Le tako bodo namreč vsi prebivalci seznanjeni z načrti, kar odvrača dvome in nerazumevanje odločitev. Po ministrovih besedah je stroka danes pozvala politiko, da v boj proti epidemiji stopi poenoteno in da v primeru slabšanja oziroma težji situacij skupaj zavzame stališče, ki ga bodo lahko razumeli »prebivalci v širšem krogu«.. Prav tako pozdravlja dogovor, da se bodo na takih srečanjih dobivali enkrat mesečno, v primeru pomembnega zaostrovanja epidemiološke situacije pa tudi pogosteje.