»Žal nam je, da je Velika Britanija izbrala pot povečanja števila jedrskih konic. Odločitev škoduje mednarodni stabilnost in strateški varnosti,« je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. »Prisotnost jedrskih konic je to, kar ogroža mir po celem svetu,« je dodal. Peskov je še zavrnil očitke Velike Britanije, da Rusija predstavlja grožnjo. »To ni res,« je odgovoril. »Nobena grožnja ne prihaja iz Rusije,« je še poudaril.

Teheran pa je danes Londonu očital hipokrizijo. »V popolni hinavščini je premier Boris Johnson zaskrbljen glede tega, da Iran razvija jedrsko orožje,« je tvitnil zunanji minister Mohamed Džavad Zarif. »Za razliko od Velike Britanije in zaveznikov, Iran verjame, da je jedrsko orožje in orožje za množično uničevanje barbarsko in da ga je treba uničiti,« je dodal.

Velika Britanija je v torek napovedala, da bo povečala svoje zaloge jedrskega orožja in tako obrnila dosedanje usmeritve zmanjševanja, ki so jih uvedli po koncu hladne vojne. Po novem bodo svoj jedrski arzenal omejili na 260 bojnih konic. Doslej je bila ta omejitev na podlagi strateškega načrta iz leta 2010 postavljena pri 180 jedrskih konicah. Med drugim so v Londonu označili Kitajsko za »sistemski izziv«, Rusijo pa kot »najbolj akutno in neposredno grožnjo« Veliki Britaniji.