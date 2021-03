Nedeljski dnevnik: Ne le v solati, k pašti ga dati!

Navzlic dejstvu, da so jutra še zelo hladna in da prvi pomladni dan napoči šele v soboto, je prišel čas, ko v naravi poženejo tiste zeli, ki jih sladokusci čakamo vse leto. Čemaž ponekod sega že pol pedi nad zemljo, na Obali je že nekaj divjih špargljev… Na travnikih in domačih vrtovih pa je na voljo regrat, ki na toplejših legah sicer raste vse leto. Že res, da lahko regrat kupimo na tržnici ali v trgovini, ampak pravi ljubitelj potem žal pogosto razočarano podpre glavo nad skledo utrujenega zelenega perja, nabranega ob kdove kateri cesti. Najboljši in zares okusni so drobni mladi listi temnozelene barve, a zanje se je treba zares potruditi. Kdor jo tu in tam mahne v naravo, zagotovo pozna kakšen skrit travnik, že leta opuščen pašnik ali njivo, ki jo že dolgo prerašča plevel. To so površine, ki jih že nekaj časa ni nihče gnojil ali škropil in so zato kar najbolj primerne za nabiranje zdravega regrata. Ta brezplačna travniška zel je najokusnejša v solati s krompirjem, jajci, česnom, kisom in oljem, zanimivo pa je, da jo na omenjeni način, kot jo pripravljamo v naših krajih, ne pripravljajo skoraj nikjer drugod po svetu. Lahko bi rekli, da je to naša posebnost, ki se ji čudijo in so nad njo navdušeni prišleki od blizu in daleč. Regrat pa lahko uživamo še drugače, denimo v juhah, rižotah in številnih drugih jedeh, ki bi jih sicer pripravili z regratovimi udomačenimi sorodniki – cikorijo, radičem… V obliki solate so ga prvi uporabljali Italijani v 17. stoletju, po napoleonskih vojnah. Takrat je nastopila lakota in so ljudje poskušali jesti marsikaj, česar prej niso bili navajeni, med drugim številne divje zeli, ki so jih lahko nabrali v naravi, tudi regrat. Tako se je njegova uporaba razširila in zaradi dobrega okusa obdržala vse do danes. Svež regrat vsebuje več vitamina A kot korenje in premore še kopico drugih zdravilnih učinkovin. Zanimivo je tudi njegovo angleško ime dandelion, ki so ga Britanci slišali pri Francozih in slišano zapisali po svoje. Po francosko namreč dent-de-lion, kot se tam imenuje regrat, pomeni levji zob. Listi mladega regrata so namreč tako ostro nazobčani, da je videti, kot bi od strani opazovali zobe v levjem gobcu. Podobne predstave so imeli Nemci, ki so to divjo travniško zel označili za löwenzahn, kar pomeni isto. Nemci mu sicer pravijo tudi kuhblume, kravja roža, v kulinariki pa ga niti ne spoštujejo kaj prida, razen po tem, ko to rožo najprej pomalica krava… Britanci rumene regratove cvetove pomočijo v tekoče slano testo, pivsko ali kakor za palačinke, jih ocvrejo, primejo za steblo in pohrustajo. Italijanska specialiteta je topel dušeni regrat (podobno kot blitva ali radič) s primešanimi jajci na oko ter nastrganim parmezanom…