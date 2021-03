Zakaj bi se kdo želel poročiti z nekom, ki je dokazano posiljeval, mučil, moril druge? Je to čudno, neobičajno? Kaj je s temi ženskami (in moškimi, a teh je mnogo manj) narobe? Gre samo za željo po slavi? »Kaj pa je narobe s tem? Vsi bi radi bili slavni,« se je v intervjuju za Dnevnikov Objektiv pred dvema letoma vprašala profesorica socialne in kulturne antropologije na ljubljanski fakulteti za družbene vede Karmen Šterk , ki je dve knjigi in več let raziskovanja posvetila serijskemu morilcu, najbolj prepoznavni pop ikoni sodobnega časa. Če na njihovo odločitev gledamo zunaj okvira morale, ugotovimo, da so te ženske kar pragmatične. »Njihov moški je namreč do konca življenja zaprt, kar jim daje krasen občutek nadzora,« je takrat razmišljala profesorica. Vedo, da so edine ženske v njihovem življenju, kakor tudi, da njihov moški nikoli ne pogleda za kakšno drugo. Zanj so pravzaprav edino veselje v življenju, kar je zanje skorajda sanjsko. Psihologi navajajo, da kriminalci mnoge privlačijo zaradi pozornosti oziroma navidezne slave, ki jo s tem dobijo sami, ameriška profesorica forenzične psihologije Katherine Ramsland pa je po pogovoru z ženskami, ki so se bodisi družile bodisi se poročile s serijskimi morilci za zapahi, izluščila nekaj njim skupnih razlogov za takšno odločitev. Nekaj jih je želelo le prepoznavnost, druge so v teh moških iskale očetovsko figuro, ki je nikoli niso imele, razlog so bili še nizka samozavest, prepričanje, da lahko morilca spremenijo, ali pa so kljub vsem dokazom verjele v njihovo nedolžnost. Podobno kot Karmen Šterk tudi ameriška forenzična psihologinja razlaga o fenomenu popolnega partnerja: »Ženska ve, kje je njen mož, ve, da misli nanjo, jo domnevno ljubi, obenem pa se ji ni treba ukvarjati z vsakodnevnimi dejavnostmi, kot sta pranje perila ali kuhanje. Fantazija o popolnem odnosu lahko na tak način traja zelo dolgo.« Nekateri strokovnjaki za duševno zdravje pa takšno naklonjenost serijskim morilcem primerjajo z ekstremno stopnjo fanatizma. Razlagajo, da so to bodisi negotove ženske, ki ne zmorejo najti ljubezni na normalen način, bodisi take, ki se skušajo v resnici ljubezni, globoki intimnosti izogniti.

Najbolj oblegan je bil očarljivi Bundy

Pri ženskah najbolj priljubljen serijski morilec je bil očarljiv in šarmanten Ted Bundy, ki je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v štirih letih spolno napadel in umoril najmanj 30 žensk. Toliko umorov je priznal, nekateri pa špekulirajo, da bi pod njegovimi rokami lahko izdihnilo kar sto žensk, nekatera trupla je razrezal, določene kose pa vzel domov kot spominek. Četudi je sam zase pravil, da je najbolj hladnokrven prasec, kar jih je svet videl, prijel pa se ga je tudi opis gola definicija brezsrčnega zla, so ga ženske tudi po obsodbi na tri smrtne kazni še naprej oboževale. Leta, ko je v celici čakal na smrt, si je popestril z branjem na stotine ljubezenskih pisem. A Bundy takrat ni bil več samski. Na sojenju je namreč zasnubil nekdanjo sodelavko Carole Ann Boone in se z njo takoj tudi poročil. Po bizarni luknji v floridskem zakonu je kot uradna sklenitev zveze veljala že sama razglasitev te pred sodnikom. Dve leti kasneje naj bi rodila njegovo hčer, kot oče je zapisan v njenem rojstnem listu, čeprav zakonski obiski v tistem zaporu niso bili dovoljeni. Tri leta pred usmrtitvijo se je od njega ločila.

Ženske so zelo rade pogledale tudi za Charlesom Mansonom, vodjem kulta Mansonova družina, ki je v petih poletnih tednih leta 1969 v Los Angelesu okrutno umoril devet ljudi, med njimi visokonosečo igralko Sharon Tate, soprogo režiserja Romana Polanskega. Manson sicer res ni lastnoročno ubil nikogar, a je svojim podanikom to ukazal, tako da je večji del svojega življenja preživel za zapahi. Oboževalke je imel že na svojem ranču, dekleta je znal tako očarati ali začarati, da so zanj tudi ubijala. Denimo Susan Atkins, ki se je za zapahi sama kar dvakrat poročila. Drugi zakon s petnajst let mlajšim odvetnikom s Harvarda je zdržal vse do njene smrti. Mansonova najbolj znana oboževalka zunaj zapora pa je bila Elaina Buron- Star, s katero sta si začela dopisovati, ko je bila ona stara sedemnajst let. Bila sta zaročena, a je Manson, 53 let starejši od svojega dekleta, poroko odpovedal, saj je ona želela z njuno zvezo le zaslužiti. Načrtovala naj bi še, da bi po smrti soproga njegovo truplo javno razstavila.

»Prijazen je, očarljiv, vedno me zna nasmejati,« pa je o svojem možu serijskem morilcu Richardu Ramirezu povedala Doreen Lioy. »Čudovita oseba je, povsem mu zaupam. Mislim, da je bilo veliko več dokazov za obsodbo O. J. Simpsona kot mojega moža, pa vsi vemo, kako se je tisto končalo,« je bila polna hvale o svojem soprogu, ki jo je za ženo izbral izmed več kot stotimi ženskami, ki so mu pisale. Doreen je bila najbolj vztrajna, še pred poroko mu je napisala 75 pisem. Poročila sta leta 1996, a se je Lioyeva leta 2009 ločila, ker se je dokončno izkazalo, da je njen mož posilil in ubil devetletno deklico.

A ne mislite, da so bili za ženske zaprti zločinci zanimivi samo pred desetletji. Skorajda omedlevale so tudi zaradi zloglasnega norveškega množičnega morilca Andersa Behringa Breivika, ki je julija 2011 v več napadih umoril 77 ljudi. Kot skrajni desničar si je za tarče vzel zlasti mlade levičarje na poletnem taboru na otoku Utøya.