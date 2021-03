Nedeljski dnevnik: Če ne bi bilo Nataše, bi vsi umrli

»Tukaj buba rokica!« nam je potarnala dveinpolletna Glorija in pokazala svojo desnico. Kako je ne bi bolela, ko pa je mlada družina Urbančič s Ševnice v občini Mirna le za las ušla smrti, ko je sredi noči bežala iz goreče hiše. Opekline so staknili vsi štirje družinski člani. Najblažje še ne osemletna Nastja, najhujše pa mami Nataša, ki ima močno opečeni obe roki od zapestja do ramen, in oči Leon, ki je v hudem stresu precej časa stal na tlečem plastičnem predpražniku, katerega odtisi so skoraj tri tedne po tragediji še vedno vidni na njegovem bolečem levem stopalu, opečen pa ima tudi hrbet.