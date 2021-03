V Janševem kabinetu so v sporočilu za javnost o srečanju zapisali, da so sogovorniki na današnji videokonferenci spregovorili o dodatnih dobavah cepiva proti covidu-19 in mehanizmih za zagotavljanje 70-odstotne precepljenosti vseh odraslih državljanov EU do poletja.

Viri pri EU pa so sporočili, da so voditelji delili svojo zaskrbljenost zaradi morebitnih vrzeli pri razdelitvi cepiv med članicami glede na dejstvo, da eno podjetje ni spoštovalo svojih zavez. Povedali so tudi, da o tem danes razpravljalo veleposlaniki članic pri EU.

Michel se je danes virtualno pogovoril s premierji Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Bolgarije, Češke in Latvije, ki so minuli petek v pismu pozvali k zagotovitvi enakega dostopa do cepiv vsem članicam, majhnim in velikim.

Izpostavili so, da v nasprotju z dogovorom, da je treba cepiva članicam razdeliti ob enakem času in po načelu pro rata, torej sorazmerno glede na prebivalstvo, v minulih dneh ugotavljajo, da farmacevtska podjetja cepiv posameznim članicam ne dobavljajo na podlagi enakega pristopa in načela pro rata.

To je po mnenju voditeljev v nasprotju z duhom evropske solidarnosti in lahko ustvari ogromne razlike med članicami pri spoprijemanju s pandemijo covida-19, zato so predsednika Evropskega sveta Michela pozvali k čimprejšnji razpravi o razdeljevanju cepiv na vrhu.