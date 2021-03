Z ogledom kraja so policisti ugotovili, da je voznik tovornjaka kršil določila zakona o pravilih cestnega prometa, saj ni vozil za drugim vozilom na potrebni varnostni razdalji. V razgovoru z njim so ugotovili, da motorista ni videl.

Hudo poškodovanega Koprčana, ki so ga izpod tovornega vozila rešili gasilci, so odpeljali v bolnišnico, kjer je zaradi poškodb umrl. Na kraju sta bili tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka.