Štos je v tem, da to ni nadležen oglas, temveč še bolj nadležna goljufija mednarodnih goljufov, ki želijo prek lažne elektronske pošte ljudem krasti denar, piše Damjan Franz Lu v novi številki Nedeljskega dnevnika. In kakšna zoprna nadloga! Takšna elektronska sporočila pošiljajo prav vztrajno že nekaj zadnjih mesecev. Na zle namene pošiljavcev so opozorili tako pri Pošti Slovenije kot izvedenci za spletne goljufije, toda ti goljufi še kar vztrajajo. Mi pa smo tokrat želeli tako rekoč ogoljufati goljufe: želeli smo jim plačati teh 2,99 evra in ob tem izvedeti več o njih in njihovih namenih – kdo so, od kod prihajajo in zakaj so tako vztrajni. No, naša prizadevanja, čeprav neuspešna, le niso bila povsem odveč…

Te dni je obvestilo o prispeli pošti spet zacingljajo zavoljo elektronskega sporočila, ki ga je menda poslala Pošta Slovenije. Bil je običajen delovni dan, minula sreda. Sporočilo pa tako, kakršnega smo prejeli že neštetokrat doslej: »Dragi kupec, obveščamo vas, da vaš paket čaka na dostavo. Na spodnji povezavi potrdite plačilo 2,99 EUR. Opomba: postopek preverjanja je treba opraviti v naslednjih 02 dneh. Kliknite spodnjo povezavo…« Sporočilu je pripeta sličica z znakom Pošte Slovenije.

Pozornemu očesu je takoj jasno, da to ni pravo sporočilo naše pošte. »Stranke se res večkrat obrnejo na nas oziroma na naš kontaktni center zaradi takšnih sporočil. Praviloma sprašujejo, ali gre za prevaro (ali jih res čaka paket), nekatere bolj ozaveščene stranke pa same prepoznajo prevaro in nas nanjo opozorijo,« je povedala Megi Jarc, odgovorna za odnose z javnostmi pri Pošti Slovenije.

Goljufija je, kot smo ugotovili, zelo preprosta. To sporočilo vsebuje povezavo do določene strani (ki se skoraj z vsakim sporočilom spremeni), na njej pa naj bi bil obrazec, prek katerega je mogoče vplačati teh 2,99 evra in, seveda, vnesti vse potrebne podatke, vključno s številko kreditne kartice in varnostno CVV-kodo (ki jo običajno najdemo na hrbtni strani kartice).

Poskusili smo s povezavo v najnovejšem sporočilu – žal so spletno stran že odstranili (v nekaj minutah!?). Dobro, saj sporočil smo prejeli več, smo si mislili, pa poskusimo še z drugimi, starejšimi povezavami; ne, tudi naslednja ni bila več aktivna, pa ona še od nekaj dni prej tudi ne… Kam so se skrili ti goljufi?

Poskusili smo desetkrat, dvajsetkrat. Vse zaman. Večina povezav nas je pripeljala na spletne podstrani spletišč v Italiji, kar se nam je zdelo zanimivo – in morda zgovorno. Toda sledu o obrazcu, v katerega je treba vpisati podrobnosti in ki bi lahko bil Aličina luknja v svet goljufij, nismo našli.

Kot se je izkazalo, še dobro. Kajti četudi bi našli goljufivi spletni obrazec in vpisali vse potrebno, bi izvedeli bolj malo, potencialno pa izgubili veliko več denarja kot zgolj 2,99 evra.

