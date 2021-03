Interesente za cepljenje so zavedli

Državno zbiranje podatkov o 140.000 ljudeh, ki so izrazili interes za cepljenje, ni skladno s pravili o zbiranju osebnih podatkov. Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je ministrstvoma za zdravje in javno upravo ter NIJZ odredila, da pojasnijo, ali je država zgolj “radovedna” ali pa je to dejansko že vrstni red cepljenja, kot trdi Janez Janša.