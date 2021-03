Triurni minister Poklukar

Če jih podrobno spremljate in prebirate, so vladni twitter račun in ministrski podračuni prava zbirka »dragocenih« izjav. Tako recimo na twitter računu ministrstva za zdravje (@MinZdravje) v ponedeljek, 15. marca popoldne, najdete videoposnetek novopečenega ministra za zdravje Janeza Poklukarja, ki reče, da so stranski učinki cepiva AstraZenece »po cepljenju pričakovani in praviloma po nekaj urah do enem dnevu izzvenijo. Blagi stranski učinki so do neke mere zaželeni, saj kažejo na potencial, ki ga cepivo ima, in seveda na ustrezen odziv.« Takoj nad njim, še ne tri ure pozneje, pa je objavljen Poklukarjev tvit, kjer pravi, da »smo se zaradi številnih dvomov o varnosti cepiva AstraZenece odločili za začasno zaustavitev cepljenja s tem cepivom do dokončne odločitve EMA«.