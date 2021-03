Posadka Potujočega kina Bridka Bebiča pod vodstvom harmonikarja, skladatelja in magistra filozofije Bratka Bibiča je pod naslovom Od kovača do knapa že leta 2018 ustvarila avdiovizualni kolaž iz zvočnih filmov koreografa in plesalca Iztoka Kovača v produkciji zavoda EN-KNAP; prvi plesni film Narava Beso sega v leto 1995, zadnji, Vašhava, je bil posnet leta 2014. V četrtek ob 20. uri pa bo »nevidni orkester« z glasbo v živo iz Atrija ZRC SAZU film pospremil v razširjeni zasedbi. Bratku Bibiču na harmoniki, Eduardu Raonu na harfi, kitari, elektroniki in tolkalih ter tolkalistu Vidu Drašlerju se bodo pridružili pianist Sašo Vollmaier, multiinštrumentalista Samo Kutin in Ana Kravanja ter vokalistka Tea Vidmar.

O uporu in od-pornosti

V projektu Od kovača do knapa se eden od glavnih razmislekov vrti okrog upora, denimo o poklicih in tovarnah, ki izginjajo. »Vendar osnovna ideja ne govori toliko o uporu, ki je (bil) tradicionalno značilen tako za rudarje v delavskih bojih kot tudi za prevratnike v polju (sodobnega) plesa. Prej gre za neke vrste vztrajnost ali od-pornost, ki na določenih presečiščih druži dve sicer tako različni, a obenem v svoji telesnosti, gibalnosti, fizičnosti podobno naporni človeški dejavnosti, kot sta (sodobni) ples in rudarstvo,« razmišlja Bratko Bibič. Kovačevi filmi so bili posneti večinoma v ambientih opuščenih industrijskih obratov in rudniških rovih, »nemara je zato vprašanje prihodnosti, ne samo te in takšne, še najbolje zastavil naslov zadnjega posnetega filma Iztoka Kovača in režiserja Saše Podgorška Kaj boš počel, ko prideš ven od tu?. Odgovor je v mnogočem odvisen tudi od upora.«

Po mnenju Bratka Bibiča plesne filme Iztoka Kovača odlikujeta tako izvrstna glasba kot tudi izjemno pestra razsežnost njihovega »ozvočenja« (od naravnih do elektronsko podrtih zvokov), k čemur sodi tudi to, da jih nastopajoči akterji pogosto razvijajo s svojim gibanjem in inštrumentalnimi ali vokalnimi intervencijami. »Obenem s predelavo teh elementov zvočna inspiracija izhaja tudi iz vizualnih ritmov včasih 'divje' filmske montaže in plesnih koreografij, drugič pa iz umirjenih 'zvenov' ambientov, v katerih se odvijajo raznovrstna dejanja akterjev, vključno s hojo ali metanjem kock.«