Z ozaveščanjem o zdravem prehranjevanju vse več gospodinjstev barva pirhe z naravnimi barvami, ki jih najdemo v domači kuhinji. Lepe rdeče pirhe bomo imeli, če bomo trdo kuhana jajca namakali v teranu ali še bolje – jih kar skuhali v tem kraškem vinu. Rumene barve bodo, če se bodo jajca kuhala v vodi s kurkumo in kumino, vijoličasti z rdečim zeljem, zeleni s špinačo ali listjem zelene, modri z bezgovimi jagodami ali v borovničevem soku. Še vedno so najpogosteje na velikonočnih mizah jajca, ki smo jih skuhali v vodi s čebulnimi olupki, okrašena z odtisi štiriperesne deteljice, marjetice, trobentice, regrata. Na prodajnih policah je seveda mogoče kupiti najrazličnejša pobarvana in poslikana jajca, tudi nadvse kičasta, a tovrstne pirhe podariti ni najbolj izvirno in srčno. Te se namreč že od nekdaj podarja sorodnikom in prijateljem na velikonočni ponedeljek, ki je dan za obiske, saj naj bi bili na velikonočno nedeljo doma v krogu družine. Vse bolj so v modi čokoladni »pirhi« v velikosti naravnih jajc in tudi zelo veliki. S temi in čokoladnimi zajčki običajno obdarimo otroke. Domiselno in zabavno je, da tovrstne slaščice skrijemo v hiši, stanovanju ali celo zunaj hiše in jih morajo otroci poiskati. Zraven pa vsa družina ropota z ragljami, da odžene zle duhove, saj se na veliko noč radi prebudijo demoni, čarovnice in druge nečiste sile.

Zajčki za Sofio Filip Flisar, pohorski car 2021: »Na veliko noč imam zelo lepe spomine še iz otroštva, ker so se starši, vključno z babico in dedijem, za naju z mlajšim bratom res lepo potrudili in nama skrili razne čokoladne jajčke, zajčke in ostale malenkosti po vsej parceli. Sva morala prav dolgo in pozorno iskati, da sva vse našla in še zdaj se spomnim, v kaki evforiji sva tekala naokoli in tekmovala med seboj, kdo bo prej našel darila. Potem je sledila huda pojedina, ki se je meni zdela dolgo časa nekaj čisto normalnega, dokler nisem videl pri svojih vrstnikih, da imamo mi za razliko od drugih trikrat več hrane na velikonočni mizi! Hrano imamo v naši družini res zelo radi in skuhamo in pripravimo ogromno stvari, ki jih nato jemo kar tri dni. Imamo tudi svoj družinski recept: kuhan goveji jezik v čebulni marinadi, ki ga vsakič postrežemo zraven šunke v testu, kuhanih klobas s sveže naribanim hrenom, domače francoske z obvezno domačo majonezo, kuhanih jajc oziroma pirhov in še veliko drugih živil. Za vsako veliko noč dodamo v naš repertoar hrane novo živilo, da ni dolgčas. Pirhe pobarvamo po svojih močeh in jih z veseljem tudi pojemo. Letošnja velika noč bo prva, saj je moja hčerka Sofia dovolj stara, da bo tudi ona iskala zajčke, in zelo se že veselim, da bom videl, ali bo tudi ona tako uživala v tem, kot sva midva z bratom!«