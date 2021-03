Z raziskavo dokazujemo, da gre v primeru zakupa oglasnega prostora na portalu in v etru medija Nova24TV za nesmotrno porabo davkoplačevalskega denarja, saj ta dva medijska kanala nimata tržno pomembne gledanosti oziroma obiskanosti. Davkoplačevalski denar gre torej za financiranje sovraštva in nestrpnosti, ki ga potrošnice in potrošniki ter državljanke in državljani zavračamo.

Spoštovani gospod Matej Tonin, marca lansko leto ste mi v pismu pojasnili, da se »s tem, kam Pristop plasira oglase, kot minister ne ukvarjam«. Z raziskavo dokazujemo, da gre za problematično plasiranje, ki gre v škodo Slovenski vojski ter državnemu proračunu, saj zaradi nizke obiskanosti in gledanosti medijski kanali Nova24TV niso zanimivi. Glede na to, da gre denar za financiranje propagande iz žepov državljank in državljanov, roko nad njim pa držite prav vi in ministrstvo za obrambo, vas lepo prosim – začnite se ukvarjati s tem, kam Pristop plasira oglase za Slovensko vojsko.

Z večletno raziskavo namreč dokazujemo, da gre za neupravičeno trošenje davkoplačevalskega denarja, ki financira sovraštvo in propagando. Z zahtevki dokumentov dokazujemo, da je sledenje trošenju davkoplačevalskega denarja izredno nejasno in da obstaja utemeljen sum koruptivnega dejanja. O tem smo z dokaznim gradivom obvestili tudi protikorupcijsko komisijo, specializirano tožilstvo ter računsko sodišče.

Spoštovani minister za obrambo, država za oglaševanje vsako leto porabi osem milijonov davkoplačevalskega denarja. Prosim vas, da ne dovolite, da se z vašim soglasjem davkoplačevalski denar namenja za financiranje obupno nezanimive strankarske propagande, ki je ne opazi nihče.

Domen Savič

direktor zavoda Državljan D